Совершенно секретно: система обнаружения дронов в аэропорту «Рига» будет стоить миллионы евро

В министерстве сообщили, что аэропорт "Рига" проведет закупку оборудования для обнаружения беспилотников, которое улучшит его способность выявлять и отслеживать несанкционированные полеты беспилотников в режиме реального времени и реагировать на незаконные действия.

Предмет закупки является секретной информацией, поэтому ее подробности не будут разглашаться, добавили в министерстве. На покупку системы будет привлечено финансирование из государственного бюджета.

Как сообщалось, 13 января этого года в воздушном пространстве Латвии были введены три краткосрочных ограничения. Все они были связаны с обнаруженными полетами беспилотных летательных аппаратов на территории аэропорта "Рига".

В полетах использовалось несколько беспилотников. По данным Агентства гражданской авиации, защитные системы не идентифицировали беспилотники, поскольку у них была отключена функция, позволяющая их обнаружить.