Согласно положениям правил Кабинета министров № 409 «Порядок выдачи и аннулирования листков нетрудоспособности» (далее – правила), листок нетрудоспособности (далее – больничный лист) выдается лицу в одном из предусмотренных пунктом 2 правил, а именно:
1) в связи с заболеванием или травмой, повлекшими для лица утрату трудоспособности;
2) в связи с профессиональным заболеванием, повлекшим для лица утрату трудоспособности;
3) в связи с несчастным случаем на производстве;
4) при получении лечебной или профилактической медицинской помощи, в том числе в связи с протезированием или ортезированием, проводимыми в стационарных условиях;
5) если установлена изоляция в связи с карантином.
Кроме того, лицу выдается больничный лист для ухода за ребенком в возрасте до 14 лет, если необходима изоляция ребенка во время карантина. А также для ухода:
— за больным ребенком в возрасте до 14 лет;
— за ребенком в возрасте до 14 лет, получившим травму, связанную с переломом кости;
— за больным ребенком в возрасте до 18 лет, страдающим тяжелым заболеванием, требующим длительного лечения, если консилиум врачей установил необходимость непрерывного присутствия родителя во время лечения;
— за больным ребенком в возрасте до 18 лет (не достигшим 18-летнего возраста), на которого назначено пособие по уходу за ребенком с инвалидностью.
Помимо вышеперечисленного, больничный лист выдается лицу во время отпуска по беременности и родам.
Вместе с тем пункт 29.1 правил предусматривает специальный случай, когда больничный может быть выдан отцу ребенка, если мать не может ухаживать за ребенком по причине болезни, травмы или по другим причинам, связанным с состоянием ее здоровья в течение первых 42 дней после родов. Но поскольку вашему ребенку уже 11 месяцев, это исключение в рассматриваемой ситуации неприменимо.
Заключение
Таким образом, если муж и ребенок здоровы, муж не может получить листок нетрудоспособности только на том основании, что жена после операции временно не может самостоятельно ухаживать за ребенком в возрасте 11 месяцев. Сам факт нахождения жены на иждивении мужа и ее потребность в помощи после операции также не являются самостоятельными основаниями для выдачи мужу листка нетрудоспособности.
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