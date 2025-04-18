Латвия потребовала от России перечислить деньги: на выплату пенсий необходимо 3,5 миллиона евро

Как указали в ГАСС, несмотря на предыдущие призывы и напоминания латвийской стороны, Россия до сих пор не выполнила обязательства перед получателями российских пенсий в Латвии - не перечислила в полном объеме средства на выплату пенсий в размере 3,5 млн евро и не предоставила обновленный список получателей за первый квартал 2025 года.

Согласно обязательствам российской стороны, средства на выплату пенсий должны были поступить еще в феврале. Практических препятствий для перевода средств нет, о чем свидетельствует частичный перевод средств в размере 21 369 евро и перевод в полном объеме средств на выплату военных пенсий.

ГАСС обратилось к российской стороне с требованием как можно скорее предоставить разъяснения о распределении полученных 9 апреля 21 369 евро, так как эта сумма покрывает лишь небольшую часть пенсий.

В Министерстве иностранных дел ранее заявили, что с латвийской стороны нет никаких препятствий для получения платежей из России и выплаты российских пенсий за первый квартал этого года, однако Россия до сих пор не перечислила этих средств, а также не предоставила списки лиц, которым должны быть выплачены пенсии. Таким образом, российская сторона не выполняет свои обязательства в соответствии с латвийско-российским договором о сотрудничестве в области социального обеспечения, который действует с 19 января 2011 года.