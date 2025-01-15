Латвия готова выделить один боевой корабль для миссии в Балтийском море: Силиня

Она положительно оценила итоги встречи лидеров стран НАТО в Хельсинки, подчеркнув, что новая миссия по защите подводных кабелей значительно укрепит общую безопасность Балтийского моря.

По словам Силини, каждая страна внесет свой технологический вклад, но окончательное количество задействованных инструментов будет известно в ближайшем будущем.

Как сообщалось, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во вторник на встрече лидеров стран НАТО побережья Балтийского моря в Хельсинки объявил, что НАТО запускает новую миссию по защите подводных кабелей в Балтийском море. Миссия будет называться "Baltic Sentry" и будет включать в себя различные средства, в том числе фрегаты, морские патрульные самолеты и небольшой флот морских беспилотников, чтобы "обеспечить усиленное наблюдение и сдерживание".