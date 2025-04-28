Хорошо ли вы моете свою бутылку для питьевой воды?

Карла Бенке, эксперта по вопросам безопасности пищевых продуктов из Университета Пердью в Индиане, всегда интересовал вопрос, насколько чистой можно считать его бутылку для питьевой воды. И когда он положил внутрь несколько бумажных полотенец и протер ими внутреннюю поверхность бутылки, его ожидал неприятный сюрприз.

«Полотенца были белыми, пока я их не вытащил, — говорит Бенке. – И я понял, что скользкое ощущение, которое я чувствовал внутри бутылки, было вызвано не материалом, из которого она изготовлена, а скорее скоплением бактерий».

Следующим шагом стало планирование исследования. Бенке и его коллеги останавливали людей в коридорах университета и спрашивали, не согласятся ли они предоставить свои бутылки для их исследования, чтобы проверить, насколько они чисты.

«Одной из примечательных сторон проекта было число людей, которые не хотели знать результаты, — вспоминает Бенке. - По сути, они понимали, что их гигиенические привычки оставляли желать лучшего или отсутствовали вовсе». Позже результаты анализа действительно подтвердили, что эти бутылки были полны бактерий.

Мировой рынок многоразовых бутылок для воды в 2024 году оценивался примерно в $10 млрд. Но хотя они и помогают людям поддерживать водный баланс в организме, регулярное питье из таких бутылок может также представлять опасность для здоровья. Так следует ли нам отказаться от них, или можно просто снизить риск?

Что именно скрывается в многоразовых бутылках?

Хотя обычно вода из-под крана на кухне безопасна для питья, в ней тоже имеются микробы.

Бактерии, которые могут вызывать инфекции у человека, процветают при температуре около 37 °C, но могут размножаться и при комнатной температуре около 20 °C.

И как говорит доцент кафедры клинической микробиологии Лестерского университета Примроуз Фристоун, если оставить воду в бутылке на несколько дней, эти бактерии начнут размножаться.

Как показало проведенное в Сингапуре исследование с использованием кипяченой водопроводной воды, что по идее должно было убить большинство бактерий, их популяция внутри бутылок с водой, когда они используются в течение дня, может быстро расти. Так, если утром вода в бутылках содержала около 75 тыс. бактерий на миллилитр, то уже через сутки их было более 1-2 миллионов на миллилитр.

Один из способов замедлить рост бактерий — хранить бутылку в холодильнике, говорит Фристоун, но это не останавливает их рост полностью.

Хотя часть бактериальной активности в бутылке происходит и без вашего участия, за основное загрязнение несете ответственность все же вы сами.

Как говорит Фристоун, на внешней поверхности бутылки всегда много микробов, и эти микробы легко переносятся внутрь вместе с бактериями из вашего рта каждый раз, когда вы делаете глоток.

У людей во рту обычно живет от 500 до 600 различных видов бактерий.

«То, что не обязательно является причиной болезни для вас, не всегда безопасно для других, — подчеркивает Фристоун.

И мы можем передавать или подхватывать вирусы, делясь бутылками с водой с другими. Достоверно известно, что некоторые виды вирусов прекрасно распространяются именно таким путем.

А те, кто не моет руки регулярно, могут и вовсе обнаружить в своих бутылках весьма неприятные бактерии, например, кишечную палочку.

«Бактерии, связанные с фекалиями, такие, как кишечная палочка, могут попасть с наших рук на наши губы, если мы не соблюдаем правила гигиены в туалете», — говорит Фристоун.

Еще один способ стимулировать рост бактерий в вашей бутылке — наливать в нее не воду, а иные напитки, особенно содержащие сахар, потому что то, что питает вас, питает и бактерии.

«Все, что не является водой, — рай для бактерий и грибков, особенно белковые коктейли», — говорит Фристоун.

Как эти бактерии могут воздействовать на нас?

Бактерии есть повсюду: в почве, воздухе, на нашей коже и внутри нас, но стоит помнить, что большинство бактерий безвредны или даже полезны.

К примеру, большая группа бактерий E. coli встречается в окружающей среде, и эти же бактерии являются обычными естественными обитателями человеческого кишечника.

Вода, загрязненная такими бактериями, может вызывать диарею и рвоту, но не всегда.

И только когда бактерии становятся патогенными, они могут приводить к различным заболеваниям у людей, причем люди с ослабленной иммунной системой более подвержены инфекциям.

Кроме того, желудочные заболевания могут в некоторых случаях привести к долгосрочным изменениям в кишечнике, и, как подчеркивает Фристоун, «пищевое отравление бактериями из бутылки с водой никогда не приведет к положительным изменениям».

Люди, которые недавно принимали антибиотики, влияющие на их кишечный микробиом, также могут испытывать изменения, которые делают их более уязвимыми к другим инфекциям.

Как показал анализ многоразовой бутылки для воды, взятый в редакции одной из британских газет, эти бутылки могут быть питательной средой для новых штаммов бактерий, устойчивых к антибиотикам.

Исследователи обнаружили там вид бактерий под названием Klebsiella grimontii, который способен образовывать биопленки на стерильной поверхности. Хотя эта бактерия является частью нормальной микрофлоры желудочно-кишечного тракта, она также может вызвать сильную диарею у людей, которые недавно принимали антибиотики.

К тому же, если в вашей бутылке размножается плесень или грибок, они могут вызвать негативные симптомы у любого человека с аллергией.

Хотя в научной литературе нет примеров серьезных заболеваний, которые были бы связаны с многоразовыми бутылками для воды, необходимо уточнить: это не значит, что таковых нет, поскольку выявление отдельных точечных источников инфекции — очень сложный процесс.

Как следует чистить многоразовые бутылки для воды?

Пристальнее присмотреться к тому, что может быть внутри бутылки с водой, Бенке заставило смутное ощущение, что ему следует более тщательно ее мыть. Он пользовался бутылкой с фильтрованной водой и начал замечать, что вода в ней имеет неприятный вкус.

«Время от времени я промывал ее горячей водой, но не более того», — говорит он.

После того как его исследования с использованием бумажных полотенец показали, насколько грязной была его бутылка, он с коллегами перешел к более детальному изучению привычек людей в отношении бутылок с водой.

Бенке обнаружил, что чуть более половины из 90 опрошенных в ходе исследования участников заявили, что делятся своими бутылками с другими, а 15% признались, что никогда не моют свои бутылки.

То, что уровень загрязнения бутылок зависит от того, моют их или нет, никого не удивило. Однако Бенке обнаружил, что частота, с которой моют бутылки, и сам способ мытья не оказывают значительного влияния на степень бактериального загрязнения.

При этом выяснилось, что люди, которые моют свои бутылки щетками или используют посудомоечную машину, как правило, сталкиваются с наименьшим количеством бактерий внутри этих бутылок. Бенке и его коллеги также пришли к выводу, что наиболее эффективным подходом может быть использование посудомоечной машины с циклом дезинфекции.

В заключении исследования авторы признаются, что результаты могли быть искажены тем фактом, что они полагались на слова участников, которые сами сообщали о своих действиях и могли изменить свои ответы, чтобы те казались более социально приемлемыми.

Исследование также показало, что бутылки, в которые наливали чай, кофе или сок, были более загрязнены, чем бутылки, в которых была чистая вода.

Регулярная и правильная очистка наших бутылок для воды — единственный способ быть уверенным, что вы не потребляете вредные бактерии вместе с водой.

По словам Фристоун, даже если вода внутри бутылки изначально была стерильна, ваша слюна вместе со следами питательных веществ все равно попадет в бутылку, чем с радостью воспользуются бактерии.

Она подчеркивает, что одного ополаскивания бутылки холодной водой недостаточно, поскольку это не избавит от биопленки — слизистого слоя бактерий, который может скапливаться на внутренней поверхности бутылки и становится идеальной средой для дальнейшего размножения бактерий.

Фристоун рекомендует мыть многоразовые бутылки горячей водой (выше 60 °C, поскольку эта температура убивает большинство патогенов) и использовать моющее средство, размешав и оставив его в бутылке на 10 минут, прежде чем тщательно промыть ее горячей водой.

Затем дать бутылке высохнуть на воздухе — это лучший способ избежать скопления бактерий в бутылке, поскольку микроорганизмы предпочитают влажную среду.

Вы должны чистить бутылку таким образом после каждого использования или, по крайней мере, несколько раз в неделю, говорит Фристоун. И никогда не ждите, пока она завоняет, предупреждает она. «Если ваша бутылка начинает пахнуть, пришло время ее выбросить».

Когда у вас будет красивая, чистая бутылка, добавляет Фристоун, не забудьте вымыть руки, прежде чем прикасаться к ней.

Бенке, после всего, что он обнаружил в ходе своего исследования, изменил свое отношение к бутылке с водой. Он моет и сушит ее на воздухе каждую неделю, используя отбеливатель и щетку для бутылок, которой он чистит горлышко и другие мелкие поверхности.

Есть ли такие бутылки, которые следует избегать?

Некоторые исследования показали, что бактериальное загрязнение пластиковых бутылок может быть выше, чем у бутылок из нержавеющей стали. Но еще важнее, как правило — стратегия очистки.

Самые гигиеничные бутылки — это те, которые легче всего мыть, говорит Фристоун. При этом важно убедиться, что вы очищаете каждую часть бутылки, включая внешнюю поверхность, крышку и соломинку, если она есть.

Однако может быть и другая причина выбрать металл вместо пластика.

«Пластики обычно содержат химические добавки, которые придают им такие преимущества как гибкость, долговечность, термостойкость и легкость», — говорит Амит Абрахам, доцент кафедры клинического здоровья населения Медицинского колледжа Вейл Корнелл в Катаре.

Некоторые исследования показывают, что эти добавки, такие, как бисфенол А (BPA), могут влиять на нашу гормональную функцию и связаны с повышенным риском сердечных заболеваний, инсульта, диабета и других хронических заболеваний.

«Эти добавки физически связаны с пластиком, и независимо от того, сделана ли бутылка из одноразового или многоразового пластика, они могут выделяться в воду», — говорит Абрахам.

Кроме того, сам пластиковый материал может разрушаться, увеличивая концентрацию микропластика в бутилированной воде. Бутылки из стекла или нержавеющей стали могут быть более безопасной альтернативой.

Но какую бы бутылку для воды вы ни выбрали, похоже, для того, чтобы вода, которую вы пьете, не была переполнена вредными бактериями, гораздо важнее ваши собственные гигиенические привычки.