В общей сложности Государственная полиция во всех регионах Латвии начала 14 административных производств.

Зафиксированы такие административные правонарушения, как использование символики, прославляющей военную агрессию, в общественных местах — это георгиевские ленточки, красные звёзды ордена Ленина, цветочные композиции в цветах российского флага, возложение цветов и справление естественных нужд у демонтированных памятников советской эпохи, нанесение букв "V" и "Z" на памятник на Братском кладбище в Яунпиебалге, а также воспроизведение российских военных песен. Кроме того, зафиксированы призывы, прославляющие военную агрессию, в социальной сети Facebook.

Полиция напоминает, что сегодня по всей Латвии Государственная полиция, Служба государственной безопасности, муниципальные правоохранительные органы и другие партнёры работают в усиленном режиме по заранее подготовленному плану обеспечения общественного порядка и безопасности. В зависимости от ситуации меры общественной безопасности могут быть оперативно изменены и усилены.

Государственная полиция обращает внимание, что 9 мая в Латвии запрещено проведение публичных развлекательных и праздничных мероприятий, собраний, шествий и пикетов, которые направлены против интересов государственной безопасности, раскалывают общество, искажают историческую правду или подрывают солидарность с народом Украины. Также возложение цветов в местах, где ранее находились демонтированные советские памятники, будет расцениваться как прославление этих объектов и военной агрессии. Несмотря на то что индивидуальное возложение цветов на местах захоронений не запрещено, не будет допущено ни массовое скопление людей в этих местах, ни прославление военной агрессии и оправдание войны или агрессора, подчёркивают правоохранительные органы.