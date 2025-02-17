Пока большой русский медведь показывает когти, мы все можем только надеяться и молиться: Стрейпс о мировой политике

Фотографию девушки с рыжими волосами и текстом: «Привет, это я — Пандора. Вот новое видео, где я открываю ящик». Женщина, разместившая изображение на портале, подписала его собственным текстом: «Мне просто кажется, что это изображение сейчас очень уместно».

Пандора была персонажем древнегреческой мифологии. Она была первой женщиной на земле, и в приданое древнегреческие боги дали ей сосуд. В народе укоренился термин «Ящик Пандоры», хотя историки склонны полагать, что древнегреческое слово на самом деле означало урну или подобный сосуд, который греки использовали в различных ритуалах. «Ящик» – это более простое слово.

Но будь то ящик, урна или что-то иное, суть истории в том, что в нем было заключено все мировое зло, и Пандоре было строго приказано никогда его не открывать.

Не хочу утверждать, что только женщины чрезмерно любопытны, но все школьники знают, что Пандора открыла свой ящик, и именно поэтому в нашем мире так много негатива.

Не могу не согласиться, и в центре того, что мир кажется погружающимся в хаос, стоит один конкретный человек в Америке – Дональд Джон Трамп.

На родине он сформировал кабинет министров из полностью некомпетентных людей. Министр обороны раньше был одним из ведущих ток-шоу на республиканском пропагандистском канале Fox News.

Главой американской разведки Трамп назначил женщину, которую кремлевский пропагандистский канал RT называл «наша Талсия», поскольку она неустанно повторяла любимую демагогию кремлевского режима. Она также была ярым поклонником сирийского диктатора Асада.

Систему здравоохранения в США теперь возглавляет человек, известный прежде всего как громкий антиваксер, утверждавший, что вакцины вызывают аутизм, что они вреднее самих болезней, и даже вакцина против полиомиелита якобы опасна.

На фоне этой «философии» в Техасе вновь вспыхнули случаи кори – инфекционного заболевания, которое считалось искорененным 20 лет назад благодаря вакцинации.

Пандемия COVID-19 наглядно продемонстрировала, что в нашем мире достаточно людей, готовых верить в самые фантастические теории заговора. Если кто-то решил, что вакцины опасны, он не только сам откажется от прививки, но и не вакцинирует своих детей.

В результате ребенок заболевает легко предотвратимой болезнью, которая может угрожать его жизни. И именно этот человек теперь отвечает за здравоохранение Америки.

Трамп вел себя в системе американского управления, как слон в посудной лавке – главное все разрушать и смешивать. На прошлой неделе я упоминал о решении ликвидировать благотворительную организацию USAID.

Судья в США постановил, что так делать нельзя, и обязал восстановить все приостановленные финансирования.

Почти мгновенно из стран, для которых помощь USAID была жизненно важной, начали поступать сигналы: нет, клиника в Уганде все еще закрыта. Телефонная линия помощи жертвам терроризма в Гондурасе – отключена. Исчезла программа, обеспечивавшая лекарства, предотвращающие заражение ВИЧ.

Это означает, что новая американская администрация решила, что имеет право игнорировать обязательные судебные решения. И речь идет не только о USAID. Трамп также заморозил все внутренние гранты и финансирование, хотя суд постановил, что это незаконно, но режим продолжает действовать.

Ликвидировано государственное учреждение, созданное Конгрессом для предотвращения мошенничества в бизнесе. Оно финансировалось Конгрессом и могло быть закрыто только по его решению.

Но не в Америке Трампа. В Америке Трампа, как я уже упоминал ранее, Верховный суд США в прошлом году постановил, что президент имеет право делать что угодно, поскольку в рамках «официальных обязанностей» ему не может быть предъявлено уголовное обвинение или организован судебный процесс.

На слушаниях в Верховном суде одна из судей спросила: «Означает ли это, что президент США может приказать спецслужбам убивать политических оппонентов?». Адвокат, представлявший Трампа, фактически ответил: «Да».

И вот где оказалась Америка. В ноябре прошлого года народ решил избрать осужденного преступника, у которого нет никаких принципов, а его психическое здоровье вызывает серьезные сомнения. Человека, который дал понять, что закон и правопорядок для него – пустой звук, и если он хочет что-то сделать, никто не имеет права его остановить.

В своем личном соцсети несколько дней назад американский президент написал: «Если президент действует ради спасения страны, это не может считаться уголовным преступлением».

Из этого следует, что если президент решает, что для «спасения страны» необходимо разрушить административную и управленческую систему, то это совершенно нормально, потому что Верховный суд разрешил.

Кремлевский режим, наблюдая за этим, возможно, даже испытывает зависть. Кремлевскому диктатору пришлось избавиться от всей возможной оппозиции, чтобы получить неограниченную власть. 16 февраля исполнилась годовщина убийства антикоррупционного активиста Алексея Навального. Кремлевский режим держится только за счет репрессивного аппарата.

А в Америке – свободные и демократические выборы, и американцы сами решили избрать осужденного преступника без всяких принципов. Они знали, кого выбирают, и решили попробовать еще раз.

Бог с американцами, которым теперь придется тяжело страдать. Во время предвыборной кампании Трамп не уставал говорить, что цены на продукты слишком высоки, и что, став президентом, он сразу же снизит их и устранит инфляцию.

Вместо этого цены на яйца в Америке взлетели до небес. Это не связано с Трампом напрямую – просто в США началась эпидемия птичьего гриппа, из-за которой пришлось уничтожить миллионы несушек.

Трамп продолжает утверждать, что в этом виноват его предшественник Байден, хотя с момента инаугурации Трампа цены почти удвоились. Американцы начали шутить, что для омлета теперь нужен банковский кредит.

Политика Трампа по разрушению системы в первую очередь ударит по самим американцам. Вряд ли они голосовали за репрессивного автократа, который станет похож на кремлевского диктатора.

Но проблема в том, что Америка не изолирована от остального мира. В истории были моменты, когда Америка приходила миру на помощь. Сейчас – не один из таких случаев.

После Мюнхенской конференции восемь президентов стран Балтии и Северной Европы заявили, что продолжат поддерживать Украину и ее суверенитет.

Международное сообщество вынуждено реагировать на безумие Трампа. Время покажет, какие последствия это принесет.

В настоящее время внешний мир пытается преодолеть последствия безнадежно упущенных возможностей последних трех лет, прежде чем к власти в Америке вернулся человек, который целует задницу Кремля со всеми вытекающими последствиями.

Кремлевский фашист очень надеется, что солидарность в Европе несущественна. Он знает, что в Венгрии у руля уже давно стоит похожий автократ, который при любой возможности готов восхвалять Россию как оплот всего хорошего.

Аналогичное отношение было слышно и из Словакии. На следующей неделе в Германии пройдут выборы, и вопрос в том, каковы будут результаты партии «Альтернатива для Германии». Опросы показывают, что поддержка может составить около 20%. В настоящее время в Польше есть фермеры, которые возмущены тем, что Европа разрешила импорт зерна и другой сельскохозяйственной продукции из Украины, тем самым подрывая конкурентоспособность польских фермеров.

Президентские выборы в Польше назначены на 18 мая. Возможно, там найдется кто-то, кто будет смело отстаивать цивилизацию, или кто-то, кто скажет, что Путин не так уж и плох, что Украина, вероятно, является коррумпированным логовом нацизма и т. д.

Главным должностным лицом Евросоюза по иностранным делам и безопасности является бывший премьер-министр Эстонии Кайя Каллас, которая, разумеется, не питает никаких иллюзий относительно того, кто такой кремлевский фашист и на что он способен.

"Мы хорошо знаем, что такое Россия и на что она способна. Слава богу, в 2004 году военный альянс НАТО преодолел себя, решив, что три небольшие страны с весьма скромными вооруженными силами будут хорошими союзниками в рамках Организации Североатлантического договора", - отмечает Стрейпс.

Мы можем понять, что кремлевский фашист в конечном итоге сможет сохранить оккупированные территории и, по крайней мере, в обозримом будущем, не допустить дальнейших отношений Украины с НАТО, но этого ему будет недостаточно. Следующими наверняка будут Молдова с Приднестровьем и Грузия с Абхазией и Южной Осетией.

Но даже без этого нет оснований не думать, что после объявления прекращения огня главной целью кремлевских фашистов не станет восстановление своих сил, чтобы через несколько лет повторить попытку.

Мы живем в эпоху, когда большой русский медведь вновь показал свои когти. Мы все можем надеяться и молиться Богу, чтобы способность цивилизованного мира противостоять этому окажется более прочной, чем способность медведя причинять вред другим.

Похоже, что, по крайней мере, пока, это придется делать без участия самопровозглашенной «цитадели демократии». Но фюрер, хотя на этот раз он гораздо «сильнее», чем во время своего первого срока с 2017 по 2021 год, не сможет завоевать весь мир за один раз.

И самое главное, что нам следует здесь помнить: единственная страна, которая имеет право решать будущее Украины, — это сама Украина. Внешний мир может помочь остановить фашистскую агрессию Кремля, но он не может вести переговоры о мирном соглашении без участия Киева (и Европы).

Давайте не будем давать Пандоре больше повода для смеха.