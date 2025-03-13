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Подарок для самого слабого: оппозиция критикует правительство Силини

Редакция PRESS 13 марта, 2025 12:06

Новости Латвии 0 комментариев

LETA

Правительство премьер-министра Эвики Силини ("Новое Единство") можно считать самым слабым за все время после восстановления независимости Латвии, заявил руководитель фракции "Объединенного списка" Эдгарс Таварс на дебатах в Сейме по отчету премьер-министра о работе в прошлом году и будущих задачах.

Таварс подчеркнул, что правительство Силини занимается "мелкими вопросами", большие планы не реализуются, и правительство только говорит о том, что нужно сделать.

Он подчеркнул важность вопросов гражданской обороны, отметив, что им не уделяется должного внимания и чувство безопасности у населения не укрепляется.

Депутат указал, что в отчете Силини ни разу не упоминается слово "сделано". "Думаю, что никого не удивляет, что за этими лозунгами кроется только желание сохранить кресла", - сказал Таварс, риторически спросив, действительно ли замена министров и парламентских секретарей что-то улучшит.

"С одной стороны, оппозиция должна быть рада такой работе правительства", - сказал Таварс, подчеркнув, что оппозиция все же этому не рада, поскольку потеряно время, чтобы сделать страну более безопасной и экономически развитой.

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ЧП и криминал 0 комментариев

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Важно 15:04

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Важно 14:59

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