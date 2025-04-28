«Мой мальчик»: мама Яниса Тиммы впервые высказалась о смерти сына

В декабре жизнь Яниса трагически оборвалась. Он ушёл сам, не выдержав душевной муки, всего через неделю после развода с певицей Анной Седоковой. Для многих именно этот болезненный разрыв стал последней каплей в его судьбе.

Отец спортсмена с первых дней не скрывал своих чувств — он открыто обвинял Седокову, считая, что именно она довела его сына. Но Аусма долго молчала. Только сейчас, спустя месяцы после страшной утраты, она смогла найти в себе силы заговорить.

Её слова полны горечи и любви.

«Янис был для меня всем, — говорит она. — Самым родным, светлым, добрым человеком. Моим мальчиком… Он был щедрым, честным, отзывчивым, всегда готовым помочь. Он уважал людей, верил в добро и справедливость. Мы вырастили его настоящим мужчиной — с сильным духом и благородным сердцем».

Но даже сильнейший может сломаться, когда рядом оказывается не тот человек. Аусма не называет имен, но ясно даёт понять, кого считает виновной: «Пять лет рядом с тем, кто притворялся, носил маску. Кто говорил о любви, а в действительности не знал ни сострадания, ни человечности…»

Для неё смерть сына — не просто трагедия, а вопиющая несправедливость. Она уверена: разрушительные отношения отняли у Яниса не только мечты и карьеру, но и саму жизнь.

«Все, что он заработал своим трудом, оказалось записано на другого человека. Но дело даже не в этом. Главное — восстановить его доброе имя. Вернуть честь нашему сыну, которого оболгали и предали. Мы хотим правды. Не ради мести, а ради любви. Любви к Янису».

-Мы хотим узнать правду и восстановить справедливость. Не из мести, а из любви. Любви к Янису.

Все эти месяцы Райтис был рядом. Он принял первый удар, подставил плечо, молчал, терпел, защищал.

Сейчас мы ближе, чем когда-либо. Горе сплотило нас.

Каждый день я мысленно возвращаюсь в тот октябрьский вечер, когда Янис улетел в Москву, чтобы закрыть эти страницы своей жизни.

Я помню каждый разговор, каждую деталь. Мой мальчик, мой сынок.

Я ложусь и встаю в слезах.

Несправедливо!