Премьер добавил, что Евросоюзу следует поддержать «отдельную страну, у которой с этим могут возникнуть трудности». При этом, по его мнению, решение вопроса нужно продвигать.

Ранее Бельгия выступила против использования для помощи Украине замороженных активов Центрального банка России на сумму более 200 млрд евро. Большая часть этих активов находится в Бельгии.