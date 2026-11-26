Премьер сказал, что Латвия прибыла на заседание Евросовета, чтобы отстаивать основные ценности ЕС — устранение неравенства и содействие свободной торговле, но именно в этой области текущее бюджетное предложение создает серьезные проблемы.
По словам Кулбергса, ранее на уровне ЕС было признано, что латвийские фермеры получают самую низкую поддержку в Европе, и это было учтено в формулах в размере нескольких миллиардов евро, однако при формировании нового бюджета эта компенсация исчезла.
«Нам говорят: да, вы равны, но в итоге мы это не получаем, и это проблема», — сказал Кулбергс.
По его оценке, эта ситуация искажает и свободную торговлю. В латвийских магазинах можно увидеть продукцию из стран ЕС, где фермеры получают наибольшую поддержку, в то время как продукция латвийских фермеров на европейском рынке не видна, что не соответствует принципам свободной торговли.
Кулбергс подчеркнул, что поддержка необходима и потому, что Латвия охраняет восточную границу ЕС и больше всего средств направляет на безопасность и оборону, одновременно страдая от экономического давления из-за близости страны-агрессора.
Премьер напомнил, что во время пандемии «Covid-19» и миграционного кризиса солидарность ЕС работала, и большую поддержку получили страны, которые в ней больше всего нуждались.
Теперь, по его мнению, пришла очередь восточного фланга получить поддержку, чтобы укрепить экономику и иметь возможность направлять ресурсы на оборону.
Подпишитесь на главное за день
Telegram-канал PRESS.LV — срочные новости и эксклюзивы.
Будьте первым, кто прокомментирует
Для участия в обсуждении нужен аккаунт PRESS.LV.