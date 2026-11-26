По его оценке, эта ситуация искажает и свободную торговлю. В латвийских магазинах можно увидеть продукцию из стран ЕС, где фермеры получают наибольшую поддержку, в то время как продукция латвийских фермеров на европейском рынке не видна, что не соответствует принципам свободной торговли.

Кулбергс подчеркнул, что поддержка необходима и потому, что Латвия охраняет восточную границу ЕС и больше всего средств направляет на безопасность и оборону, одновременно страдая от экономического давления из-за близости страны-агрессора.

Премьер напомнил, что во время пандемии «Covid-19» и миграционного кризиса солидарность ЕС работала, и большую поддержку получили страны, которые в ней больше всего нуждались.