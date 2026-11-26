Русские рижане, желавшие дать детям образование на родном языке, нередко вынуждены были отдавать их в немецкие гимназии. А потом из рижских гимназий выходили «правильные русские». Такие, как, например, историк Леонид фон АРБУЗОВ, не только записавшийся в немецкие аристократы, но и написавший восхвалявший немцев трактат о прошлом края…

Очередная попытка открыть в Риге русские гимназии была предпринята в 1865 году. По инициативе русской общественности начался сбор средств на строительство гимназии для девочек. Во главе активистов встал известный рижский краевед, журналист Евграф Васильевич ЧЕШИХИН. Собрали 12 тысяч рублей. Но деньги в тогдашней немецкой Риге решали не все. В особенности если речь шла о русском образовании. Вначале надо было получить зеленый свет в Санкт-Петербурге.