Вплоть до 1860-х годов в Риге, где русских насчитывалось более 22%, не было ни одной русской гимназии. Все попытки местных активистов что-то изменить наталкивались на сопротивление немецкого большинства. Могущественное лобби было у них и в Санкт-Петербурге – Остзейский комитет при императорском дворе. Среди его руководителей одно время был и генерал Петр ПАЛЕН – военный губернатор тогдашней столицы империи.
Русские рижане, желавшие дать детям образование на родном языке, нередко вынуждены были отдавать их в немецкие гимназии. А потом из рижских гимназий выходили «правильные русские». Такие, как, например, историк Леонид фон АРБУЗОВ, не только записавшийся в немецкие аристократы, но и написавший восхвалявший немцев трактат о прошлом края…
Очередная попытка открыть в Риге русские гимназии была предпринята в 1865 году. По инициативе русской общественности начался сбор средств на строительство гимназии для девочек. Во главе активистов встал известный рижский краевед, журналист Евграф Васильевич ЧЕШИХИН. Собрали 12 тысяч рублей. Но деньги в тогдашней немецкой Риге решали не все. В особенности если речь шла о русском образовании. Вначале надо было получить зеленый свет в Санкт-Петербурге.
В это время генерал-губернатором Лифляндии становится граф Петр Андреевич ШУВАЛОВ – инициативный, молодой: 37 лет. Первым делом граф направляет запрос в Министерство народного просвещения.
Граф Петр Андреевич ШУВАЛОВ.
Оттуда присылают в Ригу тайного советника Матвея МОГИЛЯНСКОГО. Возвратившись вскоре в Петербург, чиновник докладывает, что для защиты русского языка в крае и без того принимаются достаточные меры. Мнение подчиненного разделяет и министр просвещения Александр ГОЛОВИН. Он также против открытия в Риге русских классических гимназий.
Однако молодой генерал-губернатор не отступил: знал входы в самые высокие кабинеты. И Шувалов добился своего. 1 июня 1867 года АЛЕКСАНДР II дал согласие на открытие в Риге сразу двух гимназий – для девочек и для мальчиков…
Дополнительно к пожертвованиям русских рижан правительство выделило еще около 27 тысяч рублей. Обе гимназии открыли в один год – 1868-й: женскую — Ломоносовскую и мужскую — Александровскую. Первую – на бульваре Наследника (ныне Райня), вторую – на улице Суворовской (ныне Кр. Барона).
Оба учебных заведения работали до Первой мировой войны. Среди воспитанниц женской гимназии была и супруга писателя Михаила Афанасьевича БУЛГАКОВА — Елена НЮРЕНБЕРГ, а среди преподавателей мужской гимназии — отец писателя Василия ЯНА — Григорий ЯНЧЕВЕЦКИЙ. Ныне в здании бывшей Александровской гимназии – Латвийская музыкальная академия, в Ломоносовской гимназии – Вычислительный центр Латвийского университета.
Рундальский дворец в наши дни.
Петр Шувалов был губернатором края всего два года. Вскоре он получает новое назначение. Но сделал он для русской Риги больше, чем его предшественники за многие десятилетия…
А связь Шуваловых с Латвией этим не ограничивается. Они были последними частными владельцами знаменитого Рундальского дворца.
Многим известно, что строительство дворца в первой трети XVIII столетия заказал герцог Эрнст БИРОН – фаворит императрицы АННЫ ИОАННОВНЫ. Это был один из ранних проектов гениального Бартоломео РАСТРЕЛЛИ. Однако не всем известно, что на протяжении последующих столетий прошлое дворца связано с русскими именами – семействами ЗУБОВЫХ И ШУВАЛОВЫХ.
История дворца — как остросюжетный детектив. В 1795 году, когда сын Бирона – герцог Петр БИРОН — отрекается от курляндского герцогства в пользу России, его поместья переходят в собственность Курляндской губернии. ЕКАТЕРИНА II выплатила герцогу огромную компенсацию – 2 миллиона российских серебряных рублей! А бывшие владения Биронов передала 62 русским военнослужащим – участникам подавления «польского мятежа».
Среди них и 24-летний генерал-майор Валериан ЗУБОВ. В указе говорилось: «В награждение усердной и ревностной службы нашего Генерала порутчика Графа Валериана Зубова и отлично мужественных подвигов его…»
Императрица ценила братьев Зубовых не только за подвиги на поле брани. В письмах к Григорию ПОТЕМКИНУ 60-летняя правительница называла одного из братьев – 22-летнего гвардейского офицера Платона ЗУБОВА — «милая дитя», «любезный мальчик», «резвуша моя».
После смерти императрицы, когда трон занимает ПАВЕЛ I, братья попадают в опалу – их снимают с высоких военных должностей, устанавливают за ними тайный надзор. Не случайно через несколько лет ЗУБОВЫ — в числе участников дворцового переворота в Санкт-Петербурге…
В 1804 году 32-летний Валериан Зубов умирает: дали знать ранения, и Рундале переходит к брату – Платону. По словам самого основательного исследователя прошлого замка, долголетнего директора Музея Рундальского дворца Иманта ЛАНЦМАНИСА, именно с графом Платоном Зубовым связано начало восстановления покоев. Во время войны 1812 года дворец очень сильно пострадал, и, прибыв в 1814 году в имение, Зубов энергично взялся за восстановление.
В 1821 году 55-летний граф женится на 17-летней польской аристократке — княгине Текле ВАЛЕНТИНОВИЧ. Через год граф умирает от сердечного приступа, молодая жена ждет ребенка. Однако наследнице Зубова не суждено было стать хозяйкой дворца: Александра умирает в двухлетнем возрасте. Дворец переходит к Текле Валентинович.
Вскоре молодая княгиня выходит замуж за Андрея Петровича ШУВАЛОВА. 15 июня у пары рождается первенец – Петр. Тот самый, который в 37 лет становится генерал-губернатором края и кто добивается того, чтобы в Риге были открыты первые русские гимназии – женская и мужская…
На фасаде Рундальского дворца и сегодня красуется фамильный герб Шуваловых со словами «За верность и ревность!». В 1920 году власти нового государства – независимой Латвии – национализировали все крупные землевладения и поместья. Включая и Рундальский дворец.
Илья ДИМЕНШТЕЙН
Все фото – из архива
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