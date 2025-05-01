Звягинцев ищет подростков для съемок нового фильма в Риге

Претендентов на роли в новом фильме Звягинцева просят отправлять на casting@formaprofilms.com следующую информацию:

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"Кастинг будет проходить в офисе кинокомпании Forma Pro Films по адресу Алдару, 12/14, Старая Рига — это у Шведских ворот. После получения Вашей заявки мы также пришлем текст для проб. Кастинг планируется 11 мая — это выходные", - сообщают представитель компании.

Картина будет сниматься в Риге осенью и полностью на русском языке.

В центре сюжета новой картины Звягинцева с рабочим названием "Минотавр" — российский предприниматель Глеб, который собирается уволить сотрудников своей компании, но в то же время он обнаруживает, что у его жены есть роман на стороне. Лента описывается, как "интимная драма, вплетенная в контекст современной России". Обещают сочетание политической притчи, полицейского триллера и классической трагедии. Это то немногое, что режиссер уже озвучил в прессе.