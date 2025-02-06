Пугливый, в руки не идёт: в Пурвциемсе ловят робот-пылесос. ФОТО

Люди в соцсетях шутят, что "робота каждый обидеть может". И пытаются придумать имя новому дворнику.
"Ох уж этот плоский колобок. И от бабушки ушёл и от дедушки ушёл...", - смеются в комментариях.
Очевидцы публикуют фотографию робота-пылесоса, который ползает по улице рижского микрорайона Пурвциемс.
Люди в соцсетях шутят, что "робота каждый обидеть может". И пытаются придумать имя новому дворнику.
"Ох уж этот плоский колобок. И от бабушки ушёл и от дедушки ушёл...", - смеются в комментариях.
Согласно новому международному протоколу, нарушителей на борту самолетов можно будет привлекать к ответственности независимо от того, в воздушном пространстве какой страны было совершено нарушение.
Теперь пассажиров, нарушающих правила, будут наказывать в стране, где самолет совершил посадку. Ранее ответственность могла быть возложена только на тех, кто совершал правонарушения в воздушном пространстве Латвии, пишут mixnews.lv.
Согласно новому международному протоколу, нарушителей на борту самолетов можно будет привлекать к ответственности независимо от того, в воздушном пространстве какой страны было совершено нарушение.
Теперь пассажиров, нарушающих правила, будут наказывать в стране, где самолет совершил посадку. Ранее ответственность могла быть возложена только на тех, кто совершал правонарушения в воздушном пространстве Латвии, пишут mixnews.lv.
В аптеки поступили буклеты о том, как вести себя в критической ситуации. Издание разработали сами фармацевты при помощи специалистов по обороне. Однако, по словам аптекарей - этого мало, сообщает TV3.
В аптеки поступили буклеты о том, как вести себя в критической ситуации. Издание разработали сами фармацевты при помощи специалистов по обороне. Однако, по словам аптекарей - этого мало, сообщает TV3.
Каждый день в публичном пространстве появляются новые предположения о причинах смерти латвийского баскетболиста Яниса Тиммы, вовлеченных в нее сторонах, а также о его отношениях с бывшей женой Анной Седоковой. На этот раз ранее неизвестными фактами о сыне Седоковой и людях, причастных к безвременной кончине Тиммы, поделилась в социальных сетях телеведущая и инфлюенсер Ксения Мерц, которая знает биологического отца сына Анны Седоковой Гектора — Артема Комарова.
Каждый день в публичном пространстве появляются новые предположения о причинах смерти латвийского баскетболиста Яниса Тиммы, вовлеченных в нее сторонах, а также о его отношениях с бывшей женой Анной Седоковой. На этот раз ранее неизвестными фактами о сыне Седоковой и людях, причастных к безвременной кончине Тиммы, поделилась в социальных сетях телеведущая и инфлюенсер Ксения Мерц, которая знает биологического отца сына Анны Седоковой Гектора — Артема Комарова.
Иронично, что у идейной вдохновительницы движения дерусификации Лианы Ланги день рождения приходится на 23 февраля (в СССР - День Советской армии и Военно-морского флота). И в этом году поэтесса и политик отметит юбилей - 65 лет и войдёт в пенсионный возраст.
Иронично, что у идейной вдохновительницы движения дерусификации Лианы Ланги день рождения приходится на 23 февраля (в СССР - День Советской армии и Военно-морского флота). И в этом году поэтесса и политик отметит юбилей - 65 лет и войдёт в пенсионный возраст.
В уголовном процессе о возможном разбазаривании средств в связи с использованием спецрейсов для командировок бывшего премьер-министра Кришьяниса Кариньша возникли разногласия между сотрудниками правоохранительных органов, в результате чего был заменен надзирающий прокурор, сообщил руководитель Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК) Екаб Страуме в передаче "В пункте пересечения" на Латвийском радио.
В уголовном процессе о возможном разбазаривании средств в связи с использованием спецрейсов для командировок бывшего премьер-министра Кришьяниса Кариньша возникли разногласия между сотрудниками правоохранительных органов, в результате чего был заменен надзирающий прокурор, сообщил руководитель Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК) Екаб Страуме в передаче "В пункте пересечения" на Латвийском радио.
Количество пассажиров, перевозимых автобусной компанией "Lux Express" из стран Балтии в Санкт-Петербург, в четыре раза меньше, чем до пандемии коронавируса и вторжения России в Украину, но интерес к маршруту сохраняется, отмечают представители "Lux Express".
Количество пассажиров, перевозимых автобусной компанией "Lux Express" из стран Балтии в Санкт-Петербург, в четыре раза меньше, чем до пандемии коронавируса и вторжения России в Украину, но интерес к маршруту сохраняется, отмечают представители "Lux Express".