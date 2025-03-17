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Поход женщины в Lidl оказался роковым: позже она скончалась в больнице

Neatkarīgā Rīta Avīze 17 марта, 2025 10:28

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Трагический несчастный случай в Вентспилсе. Пожилая женщина переходила улицу и попала под колеса BMW. Пешеход скончалась в больнице. Этот инцидент вызвал дискуссию о безопасности движения на улице Дурбес, где местные жители часто рискуют, чтобы сходить в местный магазин, пишет "Неаткарига" со ссылкой на передачу «Degpunktā».

Решение перейти дорогу в неразрешенном месте, скорее всего, было принято потому, что два регулируемых пешеходных перехода находятся более чем в 100 метрах от выхода из магазина Lidl, и погибшая - далеко не единственнная, кто в этом районе пользуется опасным переходом.

Госполиция прокомментировала печальную ситуацию, указав на неосторожность женщины - скорее всего, она переходила улицу Дурбе со стороны парковки в неразрешенном месте. Что касается водителя, то он не находился в состоянии алкогольного опьянения, а в отношении технического состояния автомобиля не было выявлено никаких административных правонарушений.

Вентспилсская городская дума отмечает, что улица Дурбес является дорогой с высоким приоритетом, поэтому любые дополнительные светофоры или ограничения движения будут препятствовать потоку машин. Пресс-секретарь думы Марис Боже также отметил, что реальные изменения будут сделаны только тогда, когда на том же месте будут происходить повторные аварии. Гибель пенсионерки остается единичным трагическим случаем.

Полиция обращается к гражданам, ставшим свидетелями несчастного случая, с просьбой сообщить о случившемся. С сотрудниками правоохранительных органов можно связаться по телефону 112.

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