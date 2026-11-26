В детстве Сандра заявила, что однажды будет жить в Германии, станет танцовщицей, установит рекорд Гиннесса и попадёт на обложку журнала! Хотя тогда окружающие лишь посмеивались над её мечтами, почти все эти, казалось бы, нереальные цели Сандра уже осуществила – восемь лет исполняла в Германии танец живота, со своей танцевальной группой участвовала в установлении рекорда Гиннесса, снималась в рекламе Marlboro, выступала в шоу TV3 «Танцуй!» (Dejo nost!), а теперь попала и на обложку журнала Jauns&Privāts! Свою увлекательную жизненную историю участница стратегической игры «Лимузин в подарок», которую каждый вторник можно смотреть на 360TV и развлекательной платформе Tet+, Сандра рассказывает и нашим читателям.
Выжила благодаря аварии
Сандра признаётся, что вся её жизнь – сплошная череда случайностей, каждая из которых приводила к судьбоносным переменам. И в игру «Лимузин в подарок» Сандра попала совершенно случайно, после того как у неё обнаружили опухоль в голове. Разумеется, тоже случайно.
«Это было 9 февраля», – начинает рассказ Сандра, которая в тот день попала в небольшую автомобильную аварию. «Ударилась головой – была только шишка. От помощи медиков отказалась, однако врач скорой помощи, посмотрев на меня, сказала: если всё-таки почувствую, что с головой что-то не так, надо отправиться на обследование в больницу „Гайльэзерс“. Моя машина в аварии сильно пострадала, две недели я ждала заключения о том, можно ли будет ещё ею пользоваться. И все эти две недели у меня в голове было какое-то странное ощущение, поэтому решила отправиться в „Гайльэзерс“. Компьютерная томография выявила огромную опухоль головного мозга – менингиому. Вызванный нейрохирург пришёл к выводу, что необходима срочная операция, и уже через три дня опухоль мне удалили».
Но какое отношение всё это имеет к игре «Лимузин в подарок»? «Послеоперационный период восстановления длился четыре месяца. Я сидела дома, ничего не делала, и наконец появилось свободное время, чтобы смотреть телевизор, чего раньше я вообще не делала. Переключая каналы, наткнулась на заключительный выпуск первого сезона „Лимузина в подарок“. Игра мне понравилась, к тому же в передаче объявили о начале приёма заявок на участие в следующем сезоне. Поскольку машины у меня больше не было, решила подать заявку в надежде, что именно я смогу победить в игре и получить новый автомобиль», – объясняет Сандра.
Мастер рейки отправляет в Кёльн
Тридцать лет назад Сандра, зная всего несколько фраз по-немецки – danke, bitte и Hände hoch! (спасибо, пожалуйста, руки вверх!), – отправилась в Германию. С собой у неё была лишь одна сумка, однако в Германии Сандра нашла работу, обустроилась и осталась там на долгие годы.
Уже сама история того, почему Сандра отправилась именно в Германию, весьма необычна. «Не знаю почему, но Германия была моей мечтой с самого детства. После школы я больше нигде не училась, поскольку довольно быстро стала мамой двух дочерей. Начала заниматься сетевым маркетингом, проводила семинары, ведь мой талант – говорить и убеждать людей», – рассказывает Сандра.
Однажды международная компания, в которой работала Сандра, пригласила лучших лекторов со всей Европы на семинар в Чехию: «Это был первый год, когда граждане Латвии могли свободно, без виз, ездить по Европе. Я поняла, что хочу путешествовать по миру. Пошла на автовокзал и спросила, есть ли какой-нибудь рейс в Германию. „Да, куда хотите – Берлин, Гамбург, Кёльн?“ Вернулась на семинар и стала спрашивать коллег, куда мне ехать. Один из участников латвийской группы – ныне известный специалист по рейки Михаил – посмотрел на меня и сказал: „Сандра, я очень редко что-либо вижу, но в твоём случае на сто процентов ясно, что тебе надо ехать в Кёльн!“ Я возразила Мише, что это самый неинтересный из предложенных вариантов, однако он был непреклонен: „Я ясно вижу, что твоё место в Кёльне!“ Так я и отправилась в Кёльн, где первые десять лет были очень интересными. Работала нелегально, пока не встала на ноги, затем забрала к себе детей, которые до этого жили у моей мамы в Латвии, устроила их в школу в Германии…»