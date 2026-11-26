«Это было 9 февраля», – начинает рассказ Сандра, которая в тот день попала в небольшую автомобильную аварию. «Ударилась головой – была только шишка. От помощи медиков отказалась, однако врач скорой помощи, посмотрев на меня, сказала: если всё-таки почувствую, что с головой что-то не так, надо отправиться на обследование в больницу „Гайльэзерс“. Моя машина в аварии сильно пострадала, две недели я ждала заключения о том, можно ли будет ещё ею пользоваться. И все эти две недели у меня в голове было какое-то странное ощущение, поэтому решила отправиться в „Гайльэзерс“. Компьютерная томография выявила огромную опухоль головного мозга – менингиому. Вызванный нейрохирург пришёл к выводу, что необходима срочная операция, и уже через три дня опухоль мне удалили».

Но какое отношение всё это имеет к игре «Лимузин в подарок»? «Послеоперационный период восстановления длился четыре месяца. Я сидела дома, ничего не делала, и наконец появилось свободное время, чтобы смотреть телевизор, чего раньше я вообще не делала. Переключая каналы, наткнулась на заключительный выпуск первого сезона „Лимузина в подарок“. Игра мне понравилась, к тому же в передаче объявили о начале приёма заявок на участие в следующем сезоне. Поскольку машины у меня больше не было, решила подать заявку в надежде, что именно я смогу победить в игре и получить новый автомобиль», – объясняет Сандра.