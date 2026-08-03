«Зарплаты в полиции действительно унизительно низкие. Это вопрос, который необходимо решить», — сказала Линужа. При этом, по её словам, повышение оплаты труда должно сопровождаться большей ответственностью и вниманием к профессиональной культуре.
Журналистка рассказала, что примерно в 20-летнем возрасте общалась с компанией молодых людей из Полицейской академии. Как утверждает Линужа, они хвастались тем, как издевались над задержанными.
«Парни хвастались, как они ловят каких-то подозрительных типов, везут в лес, дают лопаты и заставляют копать якобы собственную могилу. Конечно, потом их не расстреливают, но, как говорится, кто-то обмочится, кто-то потеряет сознание», — рассказала она.
Линужа подчеркнула, что не пытается на основании этого воспоминания судить обо всей полиции. По её словам, этот пример показывает, насколько важны психологическая устойчивость и профессиональный контроль в работе сотрудников правоохранительных органов.
«Простите, эти психологические проблемы полицейских известны во всём мире», — заявила журналистка.
В качестве примера она привела США, где, по её словам, сотрудники полиции регулярно получают психологическую помощь.
«В Америке полицейских фактически в обязательном порядке направляют к психологу, и они должны работать над собой. Не знаю, как обстоят дела в Латвии», — сказала Линужа.
Рассказанные ею эпизоды основаны на личных воспоминаниях и не подтверждены официальными данными или заявлениями предполагаемых пострадавших.
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