Журналистка рассказала, что примерно в 20-летнем возрасте общалась с компанией молодых людей из Полицейской академии. Как утверждает Линужа, они хвастались тем, как издевались над задержанными.

«Парни хвастались, как они ловят каких-то подозрительных типов, везут в лес, дают лопаты и заставляют копать якобы собственную могилу. Конечно, потом их не расстреливают, но, как говорится, кто-то обмочится, кто-то потеряет сознание», — рассказала она.