«Via Baltica» — это не просто одна из главных дорог Латвии. Это коридор основной сети Трансъевропейской транспортной сети (TEN-T), соединяющей страны Балтии с остальной Европой, для которой Европейский союз уже более десяти лет устанавливает особые требования в отношении безопасности дорожного движения, пропускной способности и качества инфраструктуры.

«Согласно Регламенту TEN-T, основная часть европейской транспортной сети должна быть завершена к 31 декабря 2030 года. Одновременно регламент предусматривает возможность отступлений от установленных в нем условий, таких как критерий интенсивности движения. Министерство сообщения и государственное предприятие «Latvijas Valsts ceļi» продолжают уделять приоритетное внимание развитию участков «Via Baltica», входящих в сеть TEN-T, однако выполнить все требования регламента к 2030 году сложно из-за нехватки финансирования и сроков. Регламент TEN-T предусматривает возможность запросить у Европейской комиссии исключения из определенных требований в обоснованных случаях, если интенсивность движения не превышает 10 000 автомобилей в день. Это относится к северной части «Via Baltica» в направлении эстонской границы и другим участкам основной сети TEN-T, и Латвия подготовит соответствующие запросы об исключениях, сообщили в Минсообщения.