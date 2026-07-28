Отоларинголог и хирург клиник Veselības centrs (VCA) Олег Соколов-Карий объясняет причину летнего нездоровья любителей искупаться и подсказывает, как избежать возможных проблем с лор-органами. В разговоре участвует заведующая Mēness aptieka, расположенной в стационаре Gaiļezers Рижской Восточной больницы сертифицированный фармацевт Елена Бебре.
Парадоксально, но именно в теплый сезон года наши уши, нос и горло подвергаются рискам, о которых многие даже не подозревают. И причина тут не в том, что большинство людей стараются как можно больше времени проводить у водоемов и накупаться, что называется, всласть. Оказывается, многие из нас совершают при этом ряд ошибок, которые мы редко связываем с опасностью и которые провоцируют заболевания уха, горла и носа.
Всё хорошо в меру: не допускайте переохлаждения
По словам доктора клиник VCA Олега Соколова-Кария, само по себе купание — это нормально и даже полезно. Если только это не слишком длительное пребывание в воде (а она в регионе Балтии редкие дни бывает по-настоящему теплой и комфортной — выше 22-25 градусов).
«Первый совет – не стоит в прямом смысле находиться в воде буквально до посинения, это может себе позволить только закаленный зимними купаниями «морж». Переохлаждение организма у неподготовленного человека (а таких большинство), во-первых, провоцирует судороги, может произойти остановка дыхания, потеря сознания. Во-вторых, это снижает иммунитет организма, что, в свою очередь, может активизировать хронический очаг инфекции, например, в миндалинах и привести к развитию воспаления.
Никогда не доводите себя до озноба и дрожи: лучше искупаться несколько раз по 10-15 минут, а в перерывах между купаниями менять одежду для плавания и попить теплого чая из термоса (это такой идеальный вариант), – советует отоларинголог. — Если вы сильно разгорячились, вспотели, играя, например, в волейбол на пляже, обязательно остыньте, прежде чем снова войти в воду. Особенно внимательны к своему самочувствию должны быть люди, страдающие хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями, — время пребывания в воде ограничено пятью минутами или как порекомендует семейный доктор».
«Уши не чистят ватными палочками: ни до, ни после, ни вместо купания!»
«Летом ко мне и коллегам-отоларингологам каждый день приходят пациенты с невыносимо острой ушной болью, даже, наверное, чаще, чем зимой. И причин тому несколько. В нашем обществе очень многие считают, что надо активно чистить уши ватными палочками или даже булавками, максимально выскребывая оттуда серу. Этим действием человек открывает ворота для ряда серьезных опасностей. Можно травмировать кожу барабанной перепонки. Кроме того, введение ватной палочки в слуховой проход часто приводит к проталкиванию ушной серы как бы вглубь, оставляя сам проход «без прикрытия». Во время купания и ныряния вода прямиком устремляется глубоко в уши, что нередко и становится причиной острых отитов!» – раскрывает механизм возникновения боли в ушах доктор клиник VCA Олег Соколов-Карий.
Врач настаивает на том, что использование ватных палочек может проталкивать серу значительно глубже в слуховой ход, откуда ее естественное удаление почти невозможно. Это может приводить к блокировке слухового хода, снижению слуха, воспалению..
«Небольшой слой серы в ушах нужен и важен, так как это лучше всего защищает кожу слухового прохода и служит отличным препятствием для попадания инфекции (с водой) в уши. В норме ушная сера сама эвакуируется из ушей – например, при жевании. В случае серных пробок нужно посетить отоларинголога, который профессионально и безопасно решит проблему! С серными пробками в ушах (от тех же пресловутых ватных палочек) при попадании даже капли воды в ухо сера набухает, и часто этого бывает достаточно, чтобы очень узкий проход уха совсем закрылся, – делится опытом врач. – Пожалуйста, ни до, ни после и не вместо купания не чистите уши ватными палочками и другими неподходящими предметами!»
«По совету врача можно почистить уши безрецептурными препаратами (зарегистрированными в Латвии) для растворения и вывода ушной серы из слухового прохода, так сказать, естественным способом. В основе таких церуменолитических средств лежат фармацевтические масла (не путайте с тем, что есть у вас на кухне!) – обращает внимание фармацевт Mēness aptieka Елена Бебре. — Но при их использовании надо следовать инструкции, а поэтому советуйтесь обязательно с фармацевтами. Однако при гнойных выделениях, повышенной температуре или внезапном снижении слуха требуется консультация врача».
«Попрыгать на одной ноге можно, но…»
У кого из нас «не застревала» вода в ушах после купания? Если такое случилось, говорит доктор Олег Соколов-Карий, можно попробовать избавиться от воды, как в детстве, попрыгать на одной ноге, наклонив голову набок.
«Но такая физкультура не всем помогает и точно не всем показана, – улыбается врач. – Иногда вода упорно не хочет вытекать из уха – слух становится хуже, что-то внутри, по словам моих пациентов, начинает «стрелять» и «шуршать», а позже появляется боль. Не следует мучить ухо ватными палочками! Можно лишь попытаться недолго подуть в его сторону негорячей струей фена для волос, иногда это помогает. За сутки вода должна испариться, если этого не происходит – идите к врачу! Самолечение в таких случаях может привести к развитию отита и прочим бедам».
«Когда болят уши, греть их не надо!»
«Самое обидное летнее заболевание, – констатирует врач, — это, пожалуй, отит. Что же делать, если заболело ухо? Нельзя греть (ничем и никак!), а тем более пытаться решить проблему засовыванием листочков герани в слуховой проход или закапыванием сока подорожника – у нас в Латвии такие методы почему-то невероятно популярны. Подобное варварство часто заканчивается долгим лечением в кабинете отоларинголога, – подчеркивает доктор Олег Соколов-Карий. – И чеснок со свеклой не надо ни в уши, ни в нос (при насморке) помещать – это не полезно и даже опасно!»
Отоларинголог говорит, что до обязательного (!) визита к доктору облегчат самочувствие препараты на базе парацетамола или нестероидных противовоспалительных препаратов в основе вещества Ibuprophenum — их немало разных.
«Как правильно сказал доктор, названные лекарства – первое, что может помочь при ушной боли. Мы тоже рекомендуем их принять тем, кто обращается к нам в подобной ситуации. При этом объясняем, что лекарства с ибупрофеном, сочетающие обезболивающее, жаропонижающее и противовоспалительное действие, имеют ряд противопоказаний. Среди них — язвенная болезнь желудка; тяжелая почечная недостаточность, аллергия; III триместр беременности. Поэтому совет фармацевта всегда ценен. Иногда при ушном дискомфорте можно попробовать капли, которые могут сработать как местное обезболивание и уменьшить воспалительную реакцию. Но надо понимать, что такие средства не содержат антибиотиков и не устраняет бактериальную инфекцию, если она есть.
Кроме того, они применяются только при целой барабанной перепонке», – фокусирует внимание на правильном приеме любых лекарств фармацевт Елена Бебре. И добавляет, что неплохо зарекомендовал себя препарат на базе вещества «холина салицилат», который может быть эффективен при воспалительных заболеваниях наружного слухового прохода, а также для размягчения ушной серы перед ее удалением. Но не применяется при подозрении на перфорацию барабанной перепонки.
«С отитами и вообще ушными проблемами не шутят: если боль возникает и не проходит за день – поспешите к отоларингологу! – рекомендует врач клиник VCA Олег Соколов Карий. – И, кстати, я обычно не рекомендую мучиться ночами и не спать из-за ринита и заложенного носа (что частое дело после интенсивного купания в не самом теплом Балтийском море). Не вижу проблемы, если человек в течение пяти дней в рамках инструкции воспользуется спреем или каплями (препараты-деконгестанты посоветуют в аптеке), это поможет его качественному отдыху, а значит, скорейшему выздоровлению».
«Заболело горло? Займитесь экстренной профилактикой!»
«Острая боль в горле остается одной из самых частых летних причин обращения людей в аптеку, – свидетельствует фармацевт Елена Бебре. — Доктор подтвердит: до 80–90% таких случаев обусловлены вирусной инфекцией. Значительно реже причиной являются бактерии, прежде всего Streptococcus pyogenes. Одни из часто называемых стартовых причин — переохлаждение после купания, употребление очень холодных напитков, длительное пребывание в помещениях с кондиционером».
«Если у вас заболело горло, надо действовать быстро, — советует доктор Соколов-Карий. – Для этого дома хорошо бы иметь латвийский препарат, в основе которого лежит противомикробное средство, производное нитрофурана (фуразидин калия). Полоскание горла водой, в котором растворен этот порошок, может остановить начинающееся воспаление. При этом можно (если семейный доктор разрешает это сделать, зная о ваших хронических заболеваниях) принять «ударную дозу» витамина С — до 1000 мг. Или есть много, скажем, плодов киви и цитрусовых, если не имеется индивидуальных противопоказаний».
Врач уточняет, что витамин С действует как антиоксидант, повышает уровень энергии в организме и участвует в синтезе гормона надпочечников, который, в свою очередь, действует как естественное противовоспалительное и противоаллергическое средство. Специалист рекомендует при дискомфорте в горле пить побольше теплого ромашкового чая или воды комнатной температуры, а также полоскать горло настоем ромашки, календулы, чабреца, шалфея. Но если состояние в течение суток не улучшается, боль и температура тела нарастают – следует обращаться за помощью к врачу.
«В случае сильной боли в горле можно использовать аптечные препараты (в том числе спреи и средства для полоскания), содержащие комбинацию антибактериальных веществ и анестезии, — они уменьшат чувство дискомфорта. Скажем, это могут быть препараты, содержащие бензидамин и цетилпиридиния хлорид. Бензидамин обладает выраженным противовоспалительным, обезболивающим и местноанестезирующим действием, а цетилпиридиния хлорид оказывает антисептический эффект. А чтобы активные вещества сохранялись на слизистой горла и рта, в течение 10-15 минут после применения аэрозолей или сосательных таблеток не рекомендуется пить и есть», – говорит фармацевт. Елена Бебре также упоминает сосательные пилюли с экстрактом исландского мха, которые рекомендуются при сухости, раздражении слизистой и повышенной голосовой нагрузке.
«Фармацевт всегда подберет подходящие безрецептурные средства при больном горле, но мы очень просим с нами проговаривать все нюансы ситуации. Это не наша прихоть. Это очень важно! Например, есть современное эффективное лекарство для горла с широким спектром антисептической активности, однако оно может быть противопоказано пациентам с заболеваниями щитовидной железы, аллергией на йод, а также требует осторожности при беременности и грудном вскармливании. И мы всегда говорим, что, если первый дискомфорт в горле переходит во что-то более ощутимое, температура выше 39 °C, присутствует выраженное затруднение дыхания или глотания – надо срочно обратиться к семейному врачу».
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