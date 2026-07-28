«Летом ко мне и коллегам-отоларингологам каждый день приходят пациенты с невыносимо острой ушной болью, даже, наверное, чаще, чем зимой. И причин тому несколько. В нашем обществе очень многие считают, что надо активно чистить уши ватными палочками или даже булавками, максимально выскребывая оттуда серу. Этим действием человек открывает ворота для ряда серьезных опасностей. Можно травмировать кожу барабанной перепонки. Кроме того, введение ватной палочки в слуховой проход часто приводит к проталкиванию ушной серы как бы вглубь, оставляя сам проход «без прикрытия». Во время купания и ныряния вода прямиком устремляется глубоко в уши, что нередко и становится причиной острых отитов!» – раскрывает механизм возникновения боли в ушах доктор клиник VCA Олег Соколов-Карий.

Врач настаивает на том, что использование ватных палочек может проталкивать серу значительно глубже в слуховой ход, откуда ее естественное удаление почти невозможно. Это может приводить к блокировке слухового хода, снижению слуха, воспалению..

«Небольшой слой серы в ушах нужен и важен, так как это лучше всего защищает кожу слухового прохода и служит отличным препятствием для попадания инфекции (с водой) в уши. В норме ушная сера сама эвакуируется из ушей – например, при жевании. В случае серных пробок нужно посетить отоларинголога, который профессионально и безопасно решит проблему! С серными пробками в ушах (от тех же пресловутых ватных палочек) при попадании даже капли воды в ухо сера набухает, и часто этого бывает достаточно, чтобы очень узкий проход уха совсем закрылся, – делится опытом врач. – Пожалуйста, ни до, ни после и не вместо купания не чистите уши ватными палочками и другими неподходящими предметами!»