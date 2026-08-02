В исключительных случаях, если конкурс на вакантное место окажется безрезультатным, премьер-министр может назначить начальника БПБК без проведения конкурса, однако Юревицс подчеркнул, что «Новое единство» будет настаивать на том, чтобы конкурс всё же был организован, поскольку БПБК должен руководить независимый профессионал, способный бороться с коррупцией.
Юревицс также подчеркнул, что любое должностное лицо имеет право выбирать, в какой момент прекратить исполнение служебных обязанностей, но в такое время, когда у БПБК много обязанностей в связи с предстоящими выборами, предвыборной агитацией и надзором за финансированием, было бы лучше, если бы Страуме ушёл на пенсию в другое время.
Последний рабочий день Страуме был вчера, 1 августа. Со 2 августа к исполнению обязанностей начальника БПБК приступила его заместитель по вопросам следственных действий Инета Цируле.
Решение об увольнении Страуме от должности примет Сейм — первое заседание состоится 20 августа.
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