Юревицс также подчеркнул, что любое должностное лицо имеет право выбирать, в какой момент прекратить исполнение служебных обязанностей, но в такое время, когда у БПБК много обязанностей в связи с предстоящими выборами, предвыборной агитацией и надзором за финансированием, было бы лучше, если бы Страуме ушёл на пенсию в другое время.

Последний рабочий день Страуме был вчера, 1 августа. Со 2 августа к исполнению обязанностей начальника БПБК приступила его заместитель по вопросам следственных действий Инета Цируле.