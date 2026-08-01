«В советское время не было ничего. Вообще не было ничего. В магазине купить было нечего, поэтому приходилось больше думать», — рассказала Лайма Вайкуле в эфире.
Свои костюмы она придумывала в основном сама, а потом искала мастеров, кто смог бы их создать. Особенно удачным оказалось сотрудничество с художницей моды Ингридой Дразниеце, которая создала несколько ярких сценических нарядов Лаймы.
Один из них был создан в духе «перестройки» и украшен названиями советских газет, в том числе «Правда» и «Звезда». В нём Вайкуле выступала, согласно её воспоминаниям, приблизительно в 1987 году.
Наряд не остался незамеченным: вскоре после выступления певице позвонил некий представитель советской власти и упрекнул её за то, что на костюме имеется надпись «Правда», причём на спине, что называется, пониже поясницы.
Ответ Лаймы Вайкуле был прост и прям: она напомнила, что ещё совсем недавно советскими газетами пользовались в туалете за неимением туалетной бумаги.
Звонившему было нечем возразить, и разговор очень скоро закончился.
Певица считает, что именно ограничения советского времени побуждали людей быть более творческими. Поскольку готовых оригинальных нарядов купить было негде, артистам приходилось самим придумывать костюмы, украшения и прочие элементы сценического образа.
Часть костюмов, созданных Ингридой Дразниеце, как утверждает Вайкуле, до того как оказаться в распоряжении певицы, «поездили по свету». Где они находятся теперь, Вайкуле не знает, но признаёт, что охотно надела бы некоторые из них ещё раз.
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