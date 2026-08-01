Свои костюмы она придумывала в основном сама, а потом искала мастеров, кто смог бы их создать. Особенно удачным оказалось сотрудничество с художницей моды Ингридой Дразниеце, которая создала несколько ярких сценических нарядов Лаймы.

Один из них был создан в духе «перестройки» и украшен названиями советских газет, в том числе «Правда» и «Звезда». В нём Вайкуле выступала, согласно её воспоминаниям, приблизительно в 1987 году.