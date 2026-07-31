«В нашей Риге есть множество любителей всякого рода удовольствий; есть, между прочим, и любители красот природы, которые ищут их повсюду в окрестностях, а порой и значительно дальше.

Трудно найти здесь, на нашей песчано-болотистой почве, такие укромные уголки, где глаз мог бы насладиться красивым пейзажем, а дух, утомленный лихорадочной городской жизнью, отдохнуть, успокоиться и приятно вообразить себе, что он обитает аркадцем, живущим в лоне природы, среди всех удовольствий, свойственных этой цветущей стране золотого века. Трудно найти здесь даже такие уголки, какие нередко встречаются, например, в Литве, Польше, на Полесье, вообще на черноземной почве или по берегам Волги, Оки и других рек.

Но все же и здесь существуют места, которым не столько сама природа, сколько трудолюбие и умение жителей придали много очарования, так что истинный любитель, особенно не избалованный сибаритством, может приятно провести здесь несколько дней.