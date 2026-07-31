После того как потребитель проинформировал организатора мероприятия о желании получить уплаченные деньги, поставщик услуги должен без необоснованной задержки, но не позднее чем в течение 14 дней, вернуть сумму, уплаченную за билет.

ЦЗПП рекомендует потребителям следить за предоставляемой организатором информацией и сохранять всю переписку, связанную с приобретением билетов и требованием возврата средств.

Как сообщалось, во вторник вечером, 28 июля, было объявлено, что запланированный на среду, 29 июля, на Большой эстраде Межапарка концерт американского рэпера Pitbull отменен.