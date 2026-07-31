ЦЗПП указывает, что в среду, 29 июля, согласно предоставленной потребителями информации, организаторы несостоявшегося концерта Pitbull разослали потребителям информацию об организационных деталях концерта Кельвина Харриса, включая изменения в категории билетов «Golden Circle». Таким образом у потребителей создалось впечатление, что они уже согласились посетить концерт Кельвина Харриса вместо возврата денег за несостоявшийся концерт Pitbull.
ЦЗПП подчеркивает, что потребитель имеет право выбирать: принять предложенную организатором альтернативу или отказаться от нее и потребовать возврата денег.
ЦЗПП напоминает, что закон о защите прав потребителей предусматривает право потребителя отказаться от договора, если услуга не предоставлена в срок, о котором была договоренность с потребителем.
После того как потребитель проинформировал организатора мероприятия о желании получить уплаченные деньги, поставщик услуги должен без необоснованной задержки, но не позднее чем в течение 14 дней, вернуть сумму, уплаченную за билет.
ЦЗПП рекомендует потребителям следить за предоставляемой организатором информацией и сохранять всю переписку, связанную с приобретением билетов и требованием возврата средств.
Как сообщалось, во вторник вечером, 28 июля, было объявлено, что запланированный на среду, 29 июля, на Большой эстраде Межапарка концерт американского рэпера Pitbull отменен.
В четверг представитель организаторов обоих мероприятий Гирт Майорс в интервью ЛТВ сообщил, что причиной отмены концерта стали опасения по поводу безопасности сценических конструкций.
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