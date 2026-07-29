Утверждается, что Роскомнадзор направлял команде Дурова более 150 000 обращений с требованием удалить «противоправный контент», но они были проигнорированы.

Со своей стороны, агентство «Интерфакс» отмечает со ссылкой на правоохранительные органы, что с начала 2026 года Telegram был оштрафован в РФ на общую сумму более 100 млн рублей, при этом штрафы мессенджеру были назначены преимущественно за неудаление запрещенного в РФ контента.

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