Указывается, что обвинение связано с тем, что администрация Telegram не удаляет каналы, чаты и боты мессенджера, которые якобы активно используют «украинские спецслужбы, террористические и экстремистские организации» для подготовки и координации в РФ «диверсионно-террористических актов, массовых убийств, осуществления кибермошеннической деятельности».
Агентство ТАСС уточняет, что, согласно материалам ФСБ, с 2022 года в России было зарегистрировано 153 000 преступлений, совершенных с использованием Telegram. Суда относят теракт в «Крокус сити холле», убийство Дарьи Дугиной, блогера Максима Фомина (Владлена Татарского), девяти высокопоставленных военных, включая начальника войск РХБЗ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, а также организацию взрывов и поджогов военкоматов, указано в публикации.
Штрафы Telegram в России
Утверждается, что Роскомнадзор направлял команде Дурова более 150 000 обращений с требованием удалить «противоправный контент», но они были проигнорированы.
Со своей стороны, агентство «Интерфакс» отмечает со ссылкой на правоохранительные органы, что с начала 2026 года Telegram был оштрафован в РФ на общую сумму более 100 млн рублей, при этом штрафы мессенджеру были назначены преимущественно за неудаление запрещенного в РФ контента.
Расследование против Павла Дурова во Франции
Между тем в начале июля французские СМИ сообщили, что Павел Дуров был в очередной раз допрошен в Париже в рамках расследования о возможной причастности мессенджера к преступной деятельности. По этим данным, новый допрос Дурова длился более шести часов и стал четвертым с момента предъявления ему обвинений в 2024 году.
Во Франции основателя Telegram обвиняют в недостаточной модерации контента в мессенджере и уклонении от сотрудничества с правоохранителями. По мнению французских следователей, это делает Дурова соучастником таких преступлений, как распространение детской порнографии, торговля наркотиками и мошенничество.
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