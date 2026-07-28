Дискуссии о реформе продолжались около двух часов, и свое мнение высказали почти все министры. Одним из самых активных участников дебатов был Валайнис, который считает, что финансирование здравоохранения в Латвии в настоящее время недостаточно, и проблемы в отрасли возникают именно из-за недостаточного финансирования. Тем временем премьер упрекнул министра в популизме.
По словам Валайниса, Союз зеленых и крестьян согласен с тем, что система здравоохранения должна быть ясной и прозрачной, однако у нее нельзя отнимать деньги.
«Если мы своим решением сделаем и без того бедную систему еще беднее, мы примем вредное решение. Призываю этого не допустить», — сказал Валайнис.
Министру экономики пообещали, что финансирование будут искать, и это обязательство было закреплено также в протокольном решении.
По словам Валайниса, более половины пациентов в приемные отделения больниц поступают за пределами Риги. В то же время реформа, по его словам, приведет к сокращению средств для региональных больниц на 24%, а для Риги оно увеличится на 4,7%. В случае регионов это сокращение составит примерно от 14 до 15 миллионов евро.
Валайнис призвал одновременно с решением о реализации реформы принять также решение о том, что эти недостающие миллионы будут компенсированы региональным больницам.
В свою очередь, Кулбергс упрекнул Валайниса в «скатывании в популизм». Он указал, что государство сейчас фокусируется не на вылеченном пациенте, а финансирует инфраструктуру, в которой, как показала ревизия Госконтроля, не хватает персонала.
«В сказанном вами нет рационального решения, потому что нет персонала, который бы обеспечивал функции, которые вы сейчас упоминаете», — упрекнул Валайниса Кулбергс.
Валайнис призвал решать вопросы одновременно — думать как о персонале, так и о финансировании. В свою очередь, Кулбергс упрекнул Валайниса в том, что министр экономики говорит о финансировании, но не предлагает идей, где его реально взять.
Министр экономики на этот упрек ответил резко, указав, что Кулбергс уже два месяца возглавляет правительство и в ведении «Объединенного списка» находится также Министерство финансов.
«Тогда выступайте с предложениями! Мы таких не слышали. Читаем в социальных сетях о том, как проходят рабочие группы, но где же что-то реальное?» — спросил Валайнис.
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