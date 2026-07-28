Кроме того, на улице Сенчу проезжая часть сужается с двух полос до одной, однако перед этим отсутствует дорожная разметка, которая заранее предупреждала бы водителей об окончании полосы и необходимости своевременно перестроиться.

Несмотря на заявления городских властей о повышении безопасности, проект на улице Сенчу вызвал широкий общественный резонанс. Многие требуют объяснить, на основании каких данных было принято решение о столь радикальной реорганизации движения.