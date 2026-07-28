Однако мнения жителей разделились. Многие оказались шокированы очередной инициативой Рижской думы — реорганизацией движения на улице Сенчу, одной из самых загруженных магистралей города с интенсивным транспортным потоком. Если раньше перед перекрестком с улицей Бривибас на улице Сенчу в каждом направлении было по две полосы движения, то теперь транспорт направляется только по одной полосе.
Свое мнение по этому поводу высказал также журналист и ведущий программы Zebra Паулс Тимротс.
Он напомнил, что пешеходный переход в этом месте существовал и раньше, а теперь здесь просто появилась «островок безопасности». «Тот, кто это рисовал, в школу, похоже, не ходил. А этих столбиков тут целое море — наверное, их продает чей-то родственник», — заявил Тимротс.
Съемочная группа программы наблюдала за этим местом около 15–20 минут, однако за это время не было замечено ни одного пешехода, воспользовавшегося новым переходом. При этом рядом практически нет жилых домов, а после перехода люди упираются в забор и строительную площадку — ближайший проход ведет лишь к советскому воинскому кладбищу.
Кроме того, на улице Сенчу проезжая часть сужается с двух полос до одной, однако перед этим отсутствует дорожная разметка, которая заранее предупреждала бы водителей об окончании полосы и необходимости своевременно перестроиться.
Несмотря на заявления городских властей о повышении безопасности, проект на улице Сенчу вызвал широкий общественный резонанс. Многие требуют объяснить, на основании каких данных было принято решение о столь радикальной реорганизации движения.
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