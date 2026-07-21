Как отмечается в документе, ирландское председательство в Совете ЕС предложило обсудить пересмотр общей политики ЕС в области рыболовства (CFP), уделив особое внимание смене поколений в отрасли. Поскольку на момент подготовки сообщения дискуссионный документ еще не был опубликован, Латвия представила свою общую позицию по этому вопросу.

В конце апреля этого года Европейская комиссия (ЕК) опубликовала оценку эффективности общей политики в сфере рыболовства. В целом сделан вывод, что действующее регулирование остается необходимым и актуальным, однако основные проблемы связаны не с поставленными целями, а со сложностью реализации политики, недостаточной адаптацией к внешним рискам, нехваткой инвестиций, недостатком данных, а также необходимостью лучше сбалансировать требования устойчивого развития и экономическую жизнеспособность отрасли.