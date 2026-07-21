Латвийскую делегацию на встрече возглавит парламентский секретарь Министерства земледелия Нормундс Шмитс.
Как отмечается в документе, ирландское председательство в Совете ЕС предложило обсудить пересмотр общей политики ЕС в области рыболовства (CFP), уделив особое внимание смене поколений в отрасли. Поскольку на момент подготовки сообщения дискуссионный документ еще не был опубликован, Латвия представила свою общую позицию по этому вопросу.
В конце апреля этого года Европейская комиссия (ЕК) опубликовала оценку эффективности общей политики в сфере рыболовства. В целом сделан вывод, что действующее регулирование остается необходимым и актуальным, однако основные проблемы связаны не с поставленными целями, а со сложностью реализации политики, недостаточной адаптацией к внешним рискам, нехваткой инвестиций, недостатком данных, а также необходимостью лучше сбалансировать требования устойчивого развития и экономическую жизнеспособность отрасли.
Одной из главных социальных проблем ЕК считает смену поколений. В комиссии напоминают, что еще при подготовке реформы 2013 года отмечались старение кадров, тяжелые и зачастую небезопасные условия труда, низкая привлекательность профессии и сокращение занятости в прибрежных районах. Эти факторы мешают приходу молодежи в отрасль и ставят под угрозу ее долгосрочное развитие.
Латвия согласна с выводом ЕК о том, что три основных направления общей политики — экологическая, экономическая и социальная устойчивость — остаются взаимосвязанными. Однако при ежегодном распределении рыболовных квот социально-экономические аспекты, по мнению страны, учитываются недостаточно.
Кроме того, Латвия поддерживает необходимость устранить препятствия для модернизации рыболовного флота и повышения его устойчивости. Для этого предлагается отменить действующие на уровне ЕС ограничения на обновление флота, а также обеспечить достаточное финансирование из европейских фондов, особенно в контексте целей энергетического перехода.
Латвия также выступает за существенное упрощение общей политики в сфере рыболовства, чтобы снизить чрезмерную административную нагрузку на отрасль. В частности, предлагается отказаться от системы управления мощностями рыболовного флота, поскольку устойчивое использование рыбных ресурсов уже обеспечивается системой квот и обновленными правилами контроля.
По мнению Министерства земледелия, существующий механизм лишь создает дополнительную административную и финансовую нагрузку, не обеспечивая соразмерной пользы для сохранения рыбных запасов. Его отмена позволила бы сократить бюрократию и ускорить модернизацию флота.
Латвия также считает необходимым пересмотреть требования рыболовного контроля, которые создают несоразмерную административную нагрузку, особенно для малых прибрежных хозяйств. В следующем периоде реализации общей политики необходимо добиться реального сокращения административных и финансовых издержек как для отрасли, так и для государств-членов ЕС.
В Министерстве земледелия подчеркивают, что устаревший рыболовный флот, недостатки в управлении рыбными ресурсами и чрезмерная бюрократия не способствуют привлечению молодых специалистов, ориентированных на современные технологии и предсказуемые условия труда. Аналогичная проблема старения кадров наблюдается и в других сегментах отрасли, поэтому общая политика ЕС должна предусматривать целевые меры поддержки, которые помогут обеспечить смену поколений, привлечь новых специалистов и решить кадровые проблемы.
В связи с этим Латвия призывает как можно скорее, но при этом качественно пересмотреть общую политику ЕС в сфере рыболовства, сделав ее более гибкой, адаптированной к национальной специфике, понятной для всех участников отрасли и соответствующей современным вызовам, связанным с изменением климата, экономикой и геополитикой.
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