Двух женщин удалось достать из воды ещё вечером. Их доставили в больницу, но врачи уже не смогли помочь. Тела трёх мужчин нашли на следующий день.

По предварительным данным, среди погибших были две родительские пары. Двое детей младше десяти лет остались без взрослых и были переданы под опеку социальных служб.

Внешне спокойная река после сильных дождей стала значительно глубже и быстрее обычного. В некоторых местах глубина здесь достигает 12 метров.