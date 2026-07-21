Двое взрослых бросились ему на помощь. Когда течение стало уносить уже троих, в воду вошли ещё двое.
В итоге погибли все пятеро.
О трагедии спасатели узнали почти случайно. Один из перепуганных детей выбежал на дорогу. Его заметил проезжавший автомобилист и позвонил в службу спасения.
Двух женщин удалось достать из воды ещё вечером. Их доставили в больницу, но врачи уже не смогли помочь. Тела трёх мужчин нашли на следующий день.
По предварительным данным, среди погибших были две родительские пары. Двое детей младше десяти лет остались без взрослых и были переданы под опеку социальных служб.
Внешне спокойная река после сильных дождей стала значительно глубже и быстрее обычного. В некоторых местах глубина здесь достигает 12 метров.
Сначала в воду вошёл один человек. Через несколько минут спасать уже было некого.
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