В результате менеджеры оказываются под все более сильным давлением. С одной стороны, они отвечают перед директорами за выполнение бизнес-целей, с другой — должны заботиться о развитии, мотивации и благополучии растущих по численности команд.

«Поколение Z очень трезво оценивает, что такое баланс между работой и личной жизнью и чем нужно пожертвовать, чтобы стать руководителем. Молодые люди прекрасно видят, какая нагрузка связана с управлением. Менеджер отвечает и перед вышестоящими, и за постоянно растущие команды, о которых нужно должным образом заботиться», — подчеркивает Шкларски.

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