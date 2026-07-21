По данным Латвийского агентства инвестиций и развития (LIAA), выбор Латвии связан с накопленным в стране опытом в сфере беспилотных технологий и наличием необходимой инфраструктуры для подготовки специалистов.

Планируется, что разработанные решения будут использоваться не только в Латвии, но и в других странах Европы. Симуляторы смогут применяться как для обучения гражданских операторов дронов, так и для подготовки сотрудников государственных служб и силовых структур.