Это явление становится серьезным вызовом для компаний, которые уже сегодня сталкиваются с трудностями при формировании будущего управленческого состава. «По мировым данным исследований лишь около 6 % представителей поколения Z хотят занимать высшие руководящие посты и становиться начальниками. Для организаций и их структур это очень серьезная проблема», — говорит в интервью Euronews Томаш Шкларски, генеральный директор компании Enpulse и эксперт по вовлеченности сотрудников.
По словам эксперта, нежелание занимать руководящие должности связано прежде всего с постоянно растущим кругом обязанностей менеджеров. В последние годы заметно увеличилось число сотрудников из расчета на одного руководителя: средний размер команды вырос примерно с шести до двенадцати человек.
В результате менеджеры оказываются под все более сильным давлением. С одной стороны, они отвечают перед директорами за выполнение бизнес-целей, с другой — должны заботиться о развитии, мотивации и благополучии растущих по численности команд.
«Поколение Z очень трезво оценивает, что такое баланс между работой и личной жизнью и чем нужно пожертвовать, чтобы стать руководителем. Молодые люди прекрасно видят, какая нагрузка связана с управлением. Менеджер отвечает и перед вышестоящими, и за постоянно растущие команды, о которых нужно должным образом заботиться», — подчеркивает Шкларски.
Проблема, которая может особенно больно ударить по Европе
Снижение интереса к руководящим должностям — это проблема не отдельных компаний. Это глобальный тренд, который в Европе может оказаться особенно болезненным из-за демографических изменений.
Число экономически активного населения на Старом континенте неуклонно сокращается. Если компании не будут готовить новых лидеров и побуждать сотрудников брать на себя управленческие функции, им станет все труднее поддерживать эффективность своих организаций.
«Работающих людей будет становиться все меньше, особенно в Европе. Если мы не будем готовить новые управленческие кадры и людей, готовых брать на себя ответственность за команды, нас ждут все более серьезные вызовы, связанные с эффективностью организаций», — предупреждает эксперт.
ИИ не заменит хорошего лидера
Хотя искусственный интеллект все активнее входит в мир бизнеса и автоматизирует множество процессов, по мнению Томаша Шкларски он не решит проблему нехватки менеджеров.
Эксперт обращает внимание на то, что пока неясно, готовы ли сотрудники подчиняться приказам, отдаваемым алгоритмами, и сможет ли технология эффективно выполнять функции руководителя. Управление командой по-прежнему требует компетенций, которые трудно заменить: эмпатии, умения выстраивать отношения, мотивировать сотрудников и принимать решения, учитывая человеческое измерение организации.
Подпишитесь на главное за день
Telegram-канал PRESS.LV — срочные новости и эксклюзивы.
1 мнение читателей
Для участия в обсуждении нужен аккаунт PRESS.LV.