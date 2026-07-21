По словам эксперта, нежелание занимать руководящие должности связано прежде всего с постоянно растущим кругом обязанностей менеджеров. В последние годы заметно увеличилось число сотрудников из расчета на одного руководителя: средний размер команды вырос примерно с шести до двенадцати человек.

В результате менеджеры оказываются под все более сильным давлением. С одной стороны, они отвечают перед директорами за выполнение бизнес-целей, с другой — должны заботиться о развитии, мотивации и благополучии растущих по численности команд.