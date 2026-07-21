Никишин считает, что решения, принятые до окончания проверки, могут вызвать подозрения в политической мотивированности.

«Было бы хорошо, если бы между представителями премьер-министра и НГО состоялся разговор хотя бы по такому, на первый взгляд, незначительному вопросу, как порядок оплаты участия в заседаниях. Нужно определить, какие показатели считать результативными и какая оплата или иное вознаграждение может считаться справедливым. Необходимо разговаривать и искать компромиссы, иначе мы потеряем государство», — заявил он.

Социолог также предостерег от оценки эффективности решений только по скорости их принятия, отметив, что такой подход в долгосрочной перспективе может ослабить гражданское общество.