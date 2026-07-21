В эфире Латвийского радио Krustpunktā Никишин подчеркнул, что перед принятием решений, затрагивающих работу НГО, власти должны консультироваться с представителями организаций.
Руководитель отдела представительства интересов Латвийского гражданского альянса Элина Гринхофа раскритиковала решение приостановить финансирование проекта «Сети сотрудничества женских негосударственных организаций Латвии» до завершения ревизии Министерства финансов.
По ее словам, публично говорить о возможных нарушениях до обсуждения ситуации с самой организацией безответственно. При этом Гринхофа отметила, что государственные средства должны использоваться ответственно, поскольку нарушения одной организации отражаются на репутации всего сектора.
Никишин считает, что решения, принятые до окончания проверки, могут вызвать подозрения в политической мотивированности.
«Было бы хорошо, если бы между представителями премьер-министра и НГО состоялся разговор хотя бы по такому, на первый взгляд, незначительному вопросу, как порядок оплаты участия в заседаниях. Нужно определить, какие показатели считать результативными и какая оплата или иное вознаграждение может считаться справедливым. Необходимо разговаривать и искать компромиссы, иначе мы потеряем государство», — заявил он.
Социолог также предостерег от оценки эффективности решений только по скорости их принятия, отметив, что такой подход в долгосрочной перспективе может ослабить гражданское общество.
Советник премьер-министра Мартиньш Бренцис сообщил, что премьер Андрис Кулбергс встретится с представителями НГО. По его словам, оценивать следует не только участие организаций в заседаниях, но и результаты их работы.
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