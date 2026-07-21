Сделку будет оценивать эстонский регулятор финансового рынка, поскольку «Luminor Bank» зарегистрирован в этой стране, а в Латвии и Литве находятся его филиалы, а также ЕЦБ, поскольку «Luminor Bank» является одним из крупных системных банков, надзор за которым осуществляется на уровне ЕЦБ.

Разрешение на приобретение существенного участия также включает в себя всесторонний анализ зарегистрированного в Эстонии «Luminor Bank», что означает, что будет оцениваться влияние нового потенциального акционера на «Luminor Bank» вместе с латвийским и литовским филиалами банка, указали в Банке Латвии.