В Банке Латвии отметили, что эта сделка пока является лишь намерением, которое будет тщательно оценено регуляторами.
Сделку будет оценивать эстонский регулятор финансового рынка, поскольку «Luminor Bank» зарегистрирован в этой стране, а в Латвии и Литве находятся его филиалы, а также ЕЦБ, поскольку «Luminor Bank» является одним из крупных системных банков, надзор за которым осуществляется на уровне ЕЦБ.
Разрешение на приобретение существенного участия также включает в себя всесторонний анализ зарегистрированного в Эстонии «Luminor Bank», что означает, что будет оцениваться влияние нового потенциального акционера на «Luminor Bank» вместе с латвийским и литовским филиалами банка, указали в Банке Латвии.
У Банка Латвии будет возможность высказать свое мнение по этой сделке.
Также в Банке Латвии отметили, что в повседневной работе «Luminor Bank» ничего не меняется.
ЕЦБ взял под свой надзор три крупнейших по объему активов кредитных учреждения Латвии — «Swedbank», «SEB banka» и банк «Citadele», в то время как в Эстонии их четыре — «Swedbank», «SEB Pank», «Luminor Bank» и LHV.
В Банке Латвии указали, что в правовых актах ЕЦБ установлено, что основной срок оценки такой сделки составляет 60 рабочих дней с момента подачи всех необходимых документов, однако уточнение и согласование документов может занять несколько месяцев. Срок может быть продлен до 90 рабочих дней.
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