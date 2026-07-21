Что же мы нашли на полках Фестиваля красоты больших, формата XX и XXX, магазинов Maxima? Много всего — глаза разбегаются от количества баночек, упаковок и тюбиков… Тщательно изучив ассортимент, становится понятно, что сейчас можно неплохо сэкономить на качественной косметике для всей семьи, топовых средствах гигиены, а также бытовых устройствах для волос и ухода за кожей лица, самых разных приборах для бритья и даже напольных весах.
Что особенно порадовало в этом предложении лета (в связке «цена — качество»):
– шампуни, бальзамы, маски для волос японских марок;
– прекрасная корейская косметика (в том числе декоративная);
– пасты, ополаскиватели и прочие средства для качественной гигиены полости рта;
– богатая мужская полка (включая дезодоранты и пр.);
– чудо-фены и выпрямители волос от DYSON (скидки впечатлили).
Товары для мужчин со скидкой до 40%: топ-6,выбор редакции
- Gillette
Если вы давно планировали обновить станок или купить запас кассет, сейчас самое подходящее время. На продукцию Gillette действует скидка до 40%. Это один из самых выгодных способов сэкономить на ежедневном уходе.
- Nivea Men
Гели для бритья, бальзамы после бритья, кремы и средства для ухода за лицом продаются со скидкой до 40%. Отличная возможность купить сразу несколько средств.
- Listerine
Ополаскиватели для полости рта также участвуют в акции со скидкой 40%. Если пользоваться ими ежедневно, выгоднее приобрести большую упаковку именно сейчас.
- Elmex
Зубная паста Elmex — на наш взгляд, очень привлекательное предложение Фестиваля красоты, так как редко случается купить со скидкой до 40% товары этого известного бренда. И это хороший выбор для тех, кто думает об эффективной защите от кариеса, а также при повышенной чувствительности эмали.
- Old Spice
Антиперспирант Old Spice Could Spice с ароматом морозной мяты – для лета-осени лучше не придумать! Устраивает большинство мужчин своим строгим и приятным освежающим ароматом, не оставляет пятен на одежде.
Кроме того, советуем обратить внимание на шампуни и гель для душа Old Spice, которые отрабатывают многократно свою цену, тем более учитывая скидку до 40%.
Old Spice — американский бренд с легендарными ароматами мужского ухода. Это тот редкий случай, когда средства экономкласса заняли полки в домах обеспеченных людей всего мира.
- Philips
Philips MG5921/15 – универсальный триммер для бороды и волос тела. Если обычно такой прибор стоит 69,99 евро, то сейчас его можно приобрести за 41,99 евро — при наличии карты Paldies.
Товары для женщин со скидкой до 50%: топ-6, выбор редакции
- Fino Premium Touch
Японский шампунь и кондиционер Fino Premium Touch стали настоящим хитом в мире благодаря эффективности – глубокому восстановлению сухих и поврежденных волос. Во время фестиваля шампуни и кондиционеры с разными эффектами можно приобрести за 11,99 евро вместо 19,99. Отличный выбор для тех, кто хочет устроить салонный уход за волосами дома.
Fino — японская марка компании Shiseido. Бренд известен средствами для восстановления сухих, окрашенных и поврежденных волос.
- OSIS+ Flatliner
Если вы регулярно пользуетесь феном, плойкой или утюжком, то термозащита обязательна. Средство OSIS+ Flatliner защищает волосы от высоких температур, уменьшает пушистость и помогает сохранить гладкость укладки. Цена по акции — 8,99 евро вместо 14,99.
OSIS+ — профессиональная линия Schwarzkopf, которую используют парикмахеры для создания укладок.
- Celimax Retinol Shot
Корейский крем для кожи вокруг глаз с ретинолом (ориентируйтесь на упаковку с ярко-салатовой линией) помогает уменьшить мелкие морщины, повысить упругость кожи и сделать взгляд более свежим. Во время акции его можно купить за 14,99 евро вместо 24,99. Это одно из самых интересных предложений среди средств по уходу за лицом, хотя и других немало.
- VT Cosmetics Reedle Shot Mask
VT Cosmetics — корейский бренд, известный инновационными средствами ухода за кожей. Конкретная популярная корейская тканевая маска с коллагеном интенсивно увлажняет кожу и придает ей сияние и эластичность уже после первого применения. Цена по акции — 2,59 евро, что делает ее отличным вариантом для домашнего спа-ухода. Отличный маленький подарок себе, подруге, маме, сестре и т. д. Тайно этой маской пользуются даже мужчины, но мы этого вам не говорили.
- Revivor (два вида: Aloe или Argan)
Емкость популярной итальянской маски для волос (банка 500 мл) стоит сейчас всего 4,69 евро! Пользуйтесь, мы это обнаружили и счастливы.
- Sensodyne Duo
Совет: набор из двух зубных паст Sensodyne продается всего за 4,99 евро вместо 8,99. Если у вас чувствительные зубы, эта покупка вас точно порадует.
Находка № 1
Мы уже попробовали на себе приобретенную декоративную корейскую косметику Clio professional. Очень хороши тени для глаз Сlio pro eye: в классической палитре 12 рефилов матовых теней, цветовая растяжка — одна из самых удачных. И это та самая классическая база тонов, которую только можно себе представить.
Текстура теней приятная, шелковистая. Пигментация — отличная. Тени превосходно наносятся любыми кистями — и натуральным ворсом, и синтетикой. Могут чуть пылить при наборе жесткой кистью, но незначительно.
Находка № 2
Дезодоранты VICHY, эффективные и обычно продающиеся в аптеках, можно купить по цене 9,99 евро (любой из трех представленных) – это скидка до 50%!
А ночной восстанавливающий крем для лица VICHY Mineral 89 (50 мл) — за 21,99 евро. При этом дневной и ночной кремы с лифтинг-эффектом VICHY Liftactiv (50 мл) по фестивальной цене обойдутся в 36,99 евро за каждый (обычная цена — 53,99 евро).
Важно!
Как вы понимаете, перечисленные в нашем обзоре товары — это всего лишь наш выбор, у вас может быть совсем другой. Главное, что реально можно купить много нужного и полезного для ухода за собой и детьми, плюс такой приятный бонус, как скидки Skaistuma festivāls до 50%.
Подробнее – в буклетах Maxima и на сайте www.maxima.lv/skaistuma-festivals.
Ассортимент изучала Людмила ВЕВЕРЕ
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