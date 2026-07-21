Убежища промышленного производства представляют собой готовые сборные модули из железобетона или композитных материалов, предназначенные для быстрой установки в земле или в зданиях. Они включают системы фильтрации воздуха, вентиляции и баллистической защиты, обеспечивая укрытие, соответствующее требованиям гражданской обороны.

Здания промышленного производства имеют ряд преимуществ по сравнению со зданиями, построенными традиционным способом.

МВД считает, что нецелесообразно разрабатывать детальный технический проект для строительства убежища, поскольку, во-первых, он будет применим только в традиционном строительном процессе и не будет применим в процессе промышленного производства, а во-вторых, невозможно разработать технический проект, подходящий для всех нужд, так как может существенно отличаться планируемое количество пользователей, а следовательно, и площадь, а также возможности размещения.