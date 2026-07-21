Также Минэономики в сотрудничестве с Министерством по делам умного управления и регионального развития до декабря оценит необходимость внесения поправок в нормативное регулирование в области планирования развития территорий, предусмотрев право отступать от требований территориального планирования, если строительство отдельно стоящих убежищ на земельном участке или территории с существующей структурой застройки может быть невозможным.
Чтобы способствовать строительству отдельно стоящих убежищ, правительство планирует поручить министерствам договориться о начале разработки типового проекта, говорится в проекте доклада.
В последние годы, учитывая требования климатической нейтральности, а также развитие технологий и инноваций, стремительно растет объем зданий промышленного производства. Производство зданий развилось и в сегменте убежищ, и в настоящее время на рынке доступны убежища, которые соответствуют единым стандартам НАТО и обеспечивают более высокую защиту по сравнению с латвийскими требованиями к убежищам третьей и второй категорий.
Убежища промышленного производства представляют собой готовые сборные модули из железобетона или композитных материалов, предназначенные для быстрой установки в земле или в зданиях. Они включают системы фильтрации воздуха, вентиляции и баллистической защиты, обеспечивая укрытие, соответствующее требованиям гражданской обороны.
Здания промышленного производства имеют ряд преимуществ по сравнению со зданиями, построенными традиционным способом.
МВД считает, что нецелесообразно разрабатывать детальный технический проект для строительства убежища, поскольку, во-первых, он будет применим только в традиционном строительном процессе и не будет применим в процессе промышленного производства, а во-вторых, невозможно разработать технический проект, подходящий для всех нужд, так как может существенно отличаться планируемое количество пользователей, а следовательно, и площадь, а также возможности размещения.
Финансирование из фондов ЕС составит 8,5 миллиона евро, а финансирование из госбюджета — не менее 1,5 миллиона евро, чтобы обеспечить строительство десяти типовых убежищ как минимум в пяти административно-территориальных единицах.
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