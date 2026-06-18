Если дрон повредит имущество: Сейм утвердил порядок компенсаций

Поправками установлено, что техногенные катастрофы впредь будут охватывать и инциденты, вызванные военными действиями, в том числе случаи, когда ущерб нанесен иностранной военной техникой или ее действиями. В законе также уточнена компетенция учреждений: Министерство обороны будет координировать управление катастрофами и в случаях военных инцидентов.

Одновременно расширена роль Министерства земледелия в управлении катастрофами, в том числе в случаях, когда под угрозой находятся жизнь и здоровье животных, а также безопасность продуктов питания и кормов для животных.

Поправки предусматривают уполномочить Кабинет министров определять порядок, сроки и размер, в котором компенсируется прямой ущерб, причиненный инцидентами в результате военных действий. Компенсации смогут получать юридические и физические лица за поврежденные объекты инфраструктуры, имущество, посевы, насаждения, лесонасаждения и животных.

До сих пор нормативное регулирование не предусматривало эффективного механизма для возмещения такого ущерба, поскольку он возникает не из-за противоправных действий государственных учреждений, а в результате военных инцидентов.

Необходимость поправок обоснована геополитической ситуацией и недавними случаями, когда в Латвии было несколько инцидентов с дронами.

По мнению законодателя, новое регулирование укрепит правовую уверенность жителей, будет способствовать доверию к государственной системе обороны и обеспечит справедливую и оперативную компенсацию за причиненный вред.

Уже сообщалось, что в мае жители Латгале и Видземе неоднократно получали оповещения по сотовой связи о возможной угрозе воздушному пространству. Они были связаны с залетом беспилотных летательных аппаратов в Латвию, причем некоторые дроны упали и взорвались.

В начале июня в Берзгальской волости Резекненского края истребители миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии из Франции сбили иностранный беспилотный летательный аппарат, залетевший в Латвию в результате российской радиоэлектронной борьбы.