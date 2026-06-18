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Европарламент: Российские дроны в воздушном пространстве ЕС неприемлемы

© LETA 18 июня, 2026 16:45

Мир 0 комментариев

Европейский союз не позволит России запугать себя попытками дестабилизации и будет защищать свою безопасность, говорится в недавно принятой резолюции Европарламента.

Неоднократные вторжения российских дронов и нарушения воздушного пространства стран ЕС — это не единичные инциденты, а часть более широкой стратегии запугивания, проводимой Россией и направленной против Евросоюза и его союзников.

Эти враждебные действия дополняются агрессивной дезинформационной кампанией России, цель которой — запугать европейцев, посеять страх, нанести ущерб местной экономике и создать предлоги для возможных ответных мер.

Безопасность ЕС под угрозой

Россия несет полную и безоговорочную ответственность за эти безрассудные, эскалирующие атаки, угрожающие человеческим жизням. Действия Российской Федерации представляют собой преднамеренные, систематические и постоянные угрозы безопасности, устойчивости и суверенитету ЕС и его государств-членов. Не менее предосудительны и гибридные атаки Беларуси, направленные против ЕС.

Тем не менее, кампания России по дестабилизации не запугает ЕС, и союз будет защищать безопасность, суверенитет и территориальную целостность всех своих членов. Евросоюз намерен сообща продолжать поддержку Украины и твердо стоит на стороне Эстонии, Литвы, Латвии, Румынии и Финляндии перед лицом провокаций, характерных для гибридной войны, которые Россия устраивает на их территории, в их воздушном пространстве и против их жизненно важной инфраструктуры.

Поддержка Украины и Молдовы

Парламент считает необходимым ускорить производство и поставки Украине приоритетного военного оснащения, в частности систем ПВО, боеприпасов, дронов и ракет. В противодействии угрозам, исходящим от российских беспилотников, также важно сотрудничать с Республикой Молдова, особенно в вопросах эффективности действий, ситуационной осведомленности и обмена информацией. В связи с этим парламент призывает государства-члены увеличить финансирование для Молдовы через Европейский фонд мира.

Укрепление восточного фланга ЕС и НАТО

Парламент также вновь заявляет о своем требовании скорейшего создания подлинного Европейского оборонного союза и подчеркивает, что для реагирования на растущие угрозы со стороны России ЕС должен сосредоточиться на улучшении интеграции, координации действий и объединении ресурсов.

Преднамеренные вторжения России на восточном фланге ЕС и НАТО призваны не только провоцировать и дестабилизировать государства-члены, но и тестировать и использовать возможности и слабые стороны НАТО. Поэтому необходимо скоординировано укреплять восточный фланг ЕС и НАТО на всем его протяжении от Арктики до Черного моря, охватывая сухопутное, морское и воздушное измерения. Также следует повышать потенциал государств-членов, находящихся под наибольшим давлением, для борьбы с беспилотниками и аэростатами.

На пленарном заседании за резолюцию проголосовали 412 депутатов, против — 63, воздержались — 53.

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