«Ни один министр не имеет права указывать»: вокруг Валайниса разгорелся скандал

Как заявила агентству LETA председатель SEPLP Санита Уплея-Егермане, ни один министр не имеет права указывать журналистам общественного СМИ, какие мероприятия они должны или не должны посещать. Она подчеркнула, что редакционные решения принимаются самим медиа и журналистами.

Ранее сообщалось, что Министерство экономики, возглавляемое Валайнисом, намерено запросить у Латгальской студии LSM объяснение, почему она не освещала состоявшуюся в среду в Краславе конференцию строительной отрасли.

Сам Валайнис заявил агентству LETA, что мероприятие было «достаточно значимым», поэтому ему интересно узнать, чем в это время занимались журналисты. По его мнению, это «абсолютно нормальный вопрос».

Министр отметил, что руководители самоуправлений и учреждений Латгалии неоднократно призывали переносить важные мероприятия из Риги в регионы. По его словам, когда министерства и представители частного сектора откликнулись на этот призыв и организовали качественное мероприятие в Латгалии, общественное медиа, имеющее специальное подразделение всего в нескольких минутах от места проведения конференции, не проявило к нему никакого интереса.

Валайнис также указал, что некоторые журналисты выехали на конференцию из Риги уже в пять утра, тогда как сотрудники общественного медиа были неоднократно приглашены на мероприятие. По его словам, целью было показать местным жителям, что правительство не игнорирует Латгалию, занимается развитием региона и обсуждает государственные вопросы непосредственно в приграничье.

Министр подчеркнул, что не намерен лично вмешиваться в работу редакции — запрос будет направлен от имени министерства. При этом он допускает, что у Латгальской студии могли быть другие важные задания, однако, по его словам, министерство не получило никакой информации о причинах отсутствия журналистов. Он отметил, что многие частные СМИ заранее сообщили о своей невозможности присутствовать на мероприятии.

По словам Валайниса, речь не идет о том, чтобы СМИ обязательно освещали именно его выступление — можно было рассказать и о других участниках конференции. Министр также заявил, что если у журналистов действительно были более важные события для освещения, он готов заранее принести извинения, однако всё равно хотел бы знать, какие именно причины помешали посетить конференцию. По его мнению, подобный запрос не угрожает редакционной независимости СМИ.

«Я ведь не направляю им распоряжение с требованием обязательно присутствовать. Но поддерживать нормальный диалог, думаю, мы всё же можем», — сказал Валайнис, добавив, что речь идет не о редакционной независимости, а о расстановке приоритетов.

Он также отметил, что общественное медиа и Латгальская студия финансируются за счет налогоплательщиков, поэтому задавать подобные вопросы вполне естественно. По мнению министра, не стоит политизировать эту ситуацию.

Валайнис подчеркнул, что с учетом социально-экономической ситуации в Латгалии мероприятие не заслуживало полного игнорирования со стороны LSM.

Напомним, в среду в Краславском доме культуры состоялась организованная Министерством экономики конференция строительной отрасли. Ее целью было обсуждение вопросов инвестиционной среды и развития экономики с участием представителей государственного управления, финансового сектора, рынка недвижимости и строительной отрасли.