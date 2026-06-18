"Не нужно становиться на колени и заявлять, что Путин - г***о, однако наш исторический опыт доказывает, что было то, что было", - говорит Титавс и отмечает, что латыши боятся новой оккупации.

Комментируя иное отношение к русским в той же Эстонии, где процент русскоязычного населения тоже довольно высок, Титавс говорит, что Эстония никогда не боялось потерять свою национальную идентичность за счет русификации, а латыши - боялись и боятся до сих пор.

"Нас всего один миллион. Если мы здесь не удержим свою национальную идентичность, то мы просто погибнем. Всё. Это просто борьба за выживание", - объясняет он.

При этом Титавс уверен, что ненависть латышей к русскому языку полностью исходит из агрессии России к Украине.