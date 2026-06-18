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Это просто борьба за выживание: латыш Титавс объяснил, почему не доверяет русским (3)

Редакция PRESS 18 июня, 2026 11:44

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YouTube

Политический обозреватель, автор канала Titava Laboratorija Данс Титавс в программе "Акцент" на YouTube сообщил о том, что он не доверяет русским, даже своим друзьям, более того, он согласен с тем, что не существует механизма, который позволил бы русскому человеку доказать свою лояльность к Латвии.

"Не нужно становиться на колени и заявлять, что Путин - г***о, однако наш исторический опыт доказывает, что было то, что было", - говорит Титавс и отмечает, что латыши боятся новой оккупации.

Комментируя иное отношение к русским в той же Эстонии, где процент русскоязычного населения тоже довольно высок, Титавс говорит, что Эстония никогда не боялось потерять свою национальную идентичность за счет русификации, а латыши - боялись и боятся до сих пор.

"Нас всего один миллион. Если мы здесь не удержим свою национальную идентичность, то мы просто погибнем. Всё. Это просто борьба за выживание", - объясняет он.

При этом Титавс уверен, что ненависть латышей к русскому языку полностью исходит из агрессии России к Украине.

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