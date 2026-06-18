В RAKUS на лечение уже в 39-ый раз доставили украинских военных

Всего с начала полномасштабного вторжения в больнице прошли лечение 930 пациентов из Украины.

Автобус с ранеными встретили представители посольства Украины в Латвии — первый секретарь Данило Киндрис и третий секретарь Иван Петричко, а также бригада медиков клиники неотложной медицины и приёма пациентов RAKUS.

По прибытии всем военнослужащим провели комплексное обследование, включая лабораторные анализы и тестирование на наличие мультирезистентных инфекций. В условиях войны такие инфекции распространяются особенно быстро. Нескольким пациентам также выполнили дополнительные радиологические исследования для уточнения характера травм.

После первичной оценки и стабилизации состояния пациентов планируется распределить по специализированным лечебным и реабилитационным учреждениям Латвии:

2 пациента останутся в Травматологической и ортопедической больнице;

8 человек — поедут в Национальный реабилитационный центр «Вайвари»;

5 — в реабилитационный центр «Лигатне»;

16 — в Национальный реабилитационный центр «Яункемери».

Лечение и реабилитацию раненых в RAKUS обеспечивают специалисты разных профилей: травматологи, хирурги, микрохирурги, инфекционисты, реабилитологи, физиотерапевты, эрготерапевты, радиологи и другие.

Доставка украинских военнослужащих на лечение в Латвию осуществляется в рамках частной благотворительной инициативы основателей проекта «M-Help.com» Арвиса Рекетса и Мартиньша Мединьекса.