По мнению совета, норма законопроекта должна быть достаточно гибкой, чтобы позволить сохранить как использование государственного языка, так и художественную целостность аудиовизуального произведения.

По оценке SEPLP, если законодатель не предусмотрит исключение для ограниченного использования иностранного языка как средства художественной выразительности, может возникнуть ситуация, когда упомянутые выше и другие исторически созданные в Латвии фильмы без дополнительного озвучивания или дубляжа нельзя будет показывать даже в программе общественного телеканала LTV1, если в фильме звучат хотя бы несколько предложений на русском языке, поскольку разрешение на вещание LTV1 не предусматривает использование иностранных языков.

В совете также подчеркивают, что полностью поддерживают укрепление латышского языка в информационном и культурном пространстве Латвии. Вместе с тем там отмечают, что дубляж или озвучивание фильма — это не просто технический процесс переноса оригинального текста с одного языка на другой. В отдельных произведениях иностранные языки используются как средство художественной выразительности, которое необходимо сохранить, чтобы не изменить содержание произведения или авторский замысел, тем самым изменив или ухудшив оригинальное произведение и его художественное качество.