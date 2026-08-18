В SEPLP отмечают, что, оценив подготовленные поправки к Закону об электронных СМИ, перед третьим чтением совет предлагает предусмотреть в законопроекте исключение для случаев, когда в фильме в ограниченном объеме используются иностранные языки как средство художественной выразительности и из-за этого невозможно обеспечить буквальное воспроизведение текста оригинала на латышском языке, поскольку это означало бы замену оригинального звука фильма другим голосом или текстом.
Совет также направил свое предложение ответственной Комиссии Сейма по правам человека и общественным делам.
SEPLP считает, что при существенном изменении регулирования использования языков в фильмах необходим полноценный анализ этого вопроса совместно с экспертами киноиндустрии, электронными СМИ, в том числе общественными СМИ, с оценкой влияния предложений на медиасреду, распространителей фильмов и художественное качество демонстрируемых картин.
По мнению совета, норма законопроекта должна быть достаточно гибкой, чтобы позволить сохранить как использование государственного языка, так и художественную целостность аудиовизуального произведения.
По оценке SEPLP, если законодатель не предусмотрит исключение для ограниченного использования иностранного языка как средства художественной выразительности, может возникнуть ситуация, когда упомянутые выше и другие исторически созданные в Латвии фильмы без дополнительного озвучивания или дубляжа нельзя будет показывать даже в программе общественного телеканала LTV1, если в фильме звучат хотя бы несколько предложений на русском языке, поскольку разрешение на вещание LTV1 не предусматривает использование иностранных языков.
В совете также подчеркивают, что полностью поддерживают укрепление латышского языка в информационном и культурном пространстве Латвии. Вместе с тем там отмечают, что дубляж или озвучивание фильма — это не просто технический процесс переноса оригинального текста с одного языка на другой. В отдельных произведениях иностранные языки используются как средство художественной выразительности, которое необходимо сохранить, чтобы не изменить содержание произведения или авторский замысел, тем самым изменив или ухудшив оригинальное произведение и его художественное качество.
Кроме того, дубляж или озвучивание фильмов приведут к дополнительным расходам, которые не были предусмотрены для созданных в Латвии фильмов, снятых в соответствии с действовавшим на тот момент законодательством и уже частично профинансированных за счет государственного бюджета и средств общественных СМИ, добавляют в совете.
Как сообщалось ранее, в конце июля Сейм во втором чтении поддержал поправки к Закону об электронных СМИ. Они, в частности, предусматривают, что фильмы на языках стран — членов Европейского союза должны озвучиваться, дублироваться или снабжаться субтитрами на государственном языке. Фильмы же на других иностранных языках должны озвучиваться или дублироваться на государственный язык — одних субтитров будет недостаточно.
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