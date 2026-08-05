Семейное пособие
Теперь и на студентов
Государственное семейное пособие выплачивается на детей в возрасте до 16 лет независимо от того, учатся они или нет, и до 20 лет, если дети продолжают образование – в общеобразовательной, профессиональной, специальной школе.
Также с 1 января 2026 года семейное пособие предоставляется и выплачивается на детей до 20 лет, обучающихся по очной форме в высшем учебном заведении или колледже.
Размер ежемесячного семейного пособия:
— на одного ребенка — 25 евро в месяц;
— 100 евро на двоих детей (по 50 евро на каждого);
— 225 евро на троих детей (по 75 евро);
— по 100 евро на каждого ребенка — четыре и более детей.
Если дети работают
Как выплачивается семейное пособие?
Выплачивается ли семейное пособие, пока учащийся трудится в каникулы? Есть информация, что в некоторые семьи в июле помощь не пришла.
Надо смотреть порядок выплаты семейного пособия. Если дети окончили 9-й класс в июне, выплата государственного семейного пособия не прерывается в летние месяцы и продолжается вплоть по 30 сентября. VSAA выплачивает пособие за учеников общеобразовательных школ до 10-го класса включительно в течение всего лета и прекращает выплачивать его с 1 октября.
Если учащийся продолжает учебу в общеобразовательном (школе, гимназии и т. д.) учебном заведении, VSAA на основании информации, полученной в электронном виде из Министерства образования и науки (IZM), продолжит выплачивать пособие. От родителей не требуется справка из учебного заведения.
Если, например, ученик окончил 9-й класс и продолжит обучение в средней школе, VSAA будет выплачивать семейное пособие до конца сентября. После получения информации от министерства о том, что он учится в 10-м классе средней школы, VSAA продолжит перечислять семейное пособие, пока юноша учится в школе, но не дольше, чем до 20 лет.
Если бывший школьник учится в профессиональном учебном заведении (профшкола, колледж), семейное пособие также выплачивается в течение летних месяцев, пока тот продолжает числиться в учебном заведении.
Если после 9-го класса молодой человек поступил в профшколу и окончил, например, первый курс, VSAA будет выплачивать ему семейное пособие до конца сентября. Если от Министерства образования придет информация, что тот продолжает учиться, семейное пособие будет и далее выплачиваться.
После окончания школы
Будет далее начисляться господдержка?
Как выплачивается семейное пособие после окончания 12-го класса? Если молодой человек окончил 12 классов или профессиональное учебное заведение, выплата государственного семейного пособия приостанавливается с 1 июля.
Если молодой человек, не достигший 20 лет, продолжает обучение в профессиональном учебном заведении или начинает очное обучение в высшем учебном заведении, то VSAA после получения информации от Министерства образования и науки автоматически выплачивает пособие и за июль и август и далее продолжает выплачивать пособие в новом учебном году.
Это означает, что пособие за июль и август автоматически выплачивается после получения информации от министерства. Ни справка из учебного заведения, ни заявление в VSAA не требуются.
Приведем пример. Юноше 19 лет, он окончил 12 классов и планирует получить профессию в профессиональном учебном заведении в следующем учебном году. VSAA выплачивает семейное пособие по 30 июня. В начале нового учебного года, получив от Минобраза информацию о том, что юноша учится, VSAA выплачивает пособие за июль и август и будет продолжать выплачивать его в течение нового учебного года, пока юноша учится, но не дольше, чем до достижения им 20 лет.
Другой пример. Молодой человек окончил 12-й класс. Семейное пособие выплачивалось по 30 июня. В сентябре VSAA получит от Министерства образования и науки информацию о том, что тот начал обучение в Техническом университете. VSAA выплачивает семейное пособие за период с 1 июля до окончания учебного семестра, если студент не женат, но не дольше, чем до 20 лет.
Учёба за границей
Пособие назначат, но есть нюансы
Если дети учатся за границей, можно ли рассчитывать на семейное пособие? Да, господдержка распространяется на юных жителей Латвии, обучающихся за границей. В таком случае надо предоставить в VSAA справку из соответствующего учебного заведения.
В документе следует указать, что лицо, которому она выдана, обучается в общеобразовательном или профессиональном учебном заведении либо по очной форме в высшем учебном заведении — в течение указанного периода.
В некоторых случаях документ надо легализовать согласно требованиям законодательства ЛР.
Помощь детям с инвалидностью
Пособие выплачивается и после 16 лет
Есть ли отличие в выплате семейного пособия детям с инвалидностью? Детям с инвалидностью семейное пособие выплачивается и после 16 лет, независимо от того, учится ребенок в школе или нет.
Если ребенок не учится в школе, пособие выплачивается до тех пор, пока ребенок имеет инвалидность, но не дольше, чем до достижения им 20 лет или вступления в брак.
Размер семейного пособия на каждого ребенка с инвалидностью — 160 евро в месяц.
Как получить пособие школьнику?
— Переехали в Ригу. Полагается ли здесь денежная помощь для подготовки детей к школе?
Сабина Р.
Рижское самоуправление установило пособие на поддержку образования в размере 50 евро на каждого ученика. Пособие предоставляется:
— дошкольнику с пяти лет, обучающемуся по программе обязательной подготовки детей к получению основного образования;
— учащемуся, не достигшему 21 года и получающему общее или среднее профессиональное образование.
Право на получение пособия имеет домохозяйство, которое задекларировало и проживает по указанному адресу в Риге и признано бедным или малообеспеченным домохозяйством.
Для получения пособия один из родителей ребенка или законный представитель ребенка должен обратиться в Рижскую социальную службу по месту декларирования или подать заявление дистанционно.
Получить помощь можно в период до 31 октября.
Подготовила Вера ВОЛОДИНА
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