Надо смотреть порядок выплаты семейного пособия. Если дети окончили 9-й класс в июне, выплата государственного семейного пособия не прерывается в летние месяцы и продолжается вплоть по 30 сентября. VSAA выплачивает пособие за учеников общеобразовательных школ до 10-го класса включительно в течение всего лета и прекращает выплачивать его с 1 октября.

Если учащийся продолжает учебу в общеобразовательном (школе, гимназии и т. д.) учебном заведении, VSAA на основании информации, полученной в электронном виде из Министерства образования и науки (IZM), продолжит выплачивать пособие. От родителей не требуется справка из учебного заведения.

Если, например, ученик окончил 9-й класс и продолжит обучение в средней школе, VSAA будет выплачивать семейное пособие до конца сентября. После получения информации от министерства о том, что он учится в 10-м классе средней школы, VSAA продолжит перечислять семейное пособие, пока юноша учится в школе, но не дольше, чем до 20 лет.