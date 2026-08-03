Прежняя арендная плата не покрывает даже часть фактических расходов на содержание жилья, указывают в самоуправлении. Например, за квартиру площадью 50 квадратных метров самоуправление сейчас получает всего 15 евро в месяц, что не покрывает даже малой части расходов, необходимых для содержания и ремонта квартир.

Также самоуправление как собственник квартир покрывает расходы, связанные с содержанием, обновлением и развитием общей собственности жилых домов, в том числе участвует в реализации мер по повышению энергоэффективности жилых домов и финансировании ремонта и других обязательных работ. Дополнительные расходы создает и то, что после окончания арендных отношений часть квартир нуждается в ремонте.

В думе подчеркивают, что в последние годы самоуправление инвестировало значительные средства в обновление жилого фонда. С 2023 по 2025 год было отремонтировано 240 квартир на сумму 739 090 евро, а в 2026 году заключены договоры на ремонт еще 60 квартир на сумму 326 231 евро. Кроме того, с 2023 по 2026 год 481 407 евро было выделено на содержание общей собственности жилых домов, ремонты и меры энергоэффективности.