Депутаты поддержали проект решения о внесении поправок в обязательные правила об арендной плате за муниципальные жилые помещения. Цель изменений, которые вступят в силу 1 октября, — обеспечить долгосрочное содержание и ремонт муниципального жилого фонда с учетом значительно возросших расходов на строительство, материалы, энергоресурсы и обслуживание.
Самоуправление подчеркивает, что необходимость пересмотра арендной платы обоснована также докладом омбудсмена за 2025 год о доступности и качестве жилья, предлагаемого в рамках муниципальной помощи. В документе отмечается, что улучшение технического состояния муниципального жилого фонда долгое время задерживалось из-за нехватки финансирования, в то время как требования к качеству жилых помещений в будущем возрастут. Самоуправления должны обеспечить, чтобы предлагаемое ими жилье было пригодным для проживания, безопасным и достойным человека, поэтому необходимы регулярные вложения в ремонт квартир, содержание жилых домов и обновление жилого фонда.
Согласно принятым Даугавпилсской думой поправкам, арендная плата за квартиры, которые сдаются в качестве помощи в решении жилищных вопросов, а также за остальные муниципальные квартиры увеличится с 0,3 до 0,7 евро за квадратный метр в месяц. Арендная плата за квартиры, которые сдаются специалистам, увеличится с 1 до 1,5 евро за квадратный метр.
Прежняя арендная плата не покрывает даже часть фактических расходов на содержание жилья, указывают в самоуправлении. Например, за квартиру площадью 50 квадратных метров самоуправление сейчас получает всего 15 евро в месяц, что не покрывает даже малой части расходов, необходимых для содержания и ремонта квартир.
Также самоуправление как собственник квартир покрывает расходы, связанные с содержанием, обновлением и развитием общей собственности жилых домов, в том числе участвует в реализации мер по повышению энергоэффективности жилых домов и финансировании ремонта и других обязательных работ. Дополнительные расходы создает и то, что после окончания арендных отношений часть квартир нуждается в ремонте.
В думе подчеркивают, что в последние годы самоуправление инвестировало значительные средства в обновление жилого фонда. С 2023 по 2025 год было отремонтировано 240 квартир на сумму 739 090 евро, а в 2026 году заключены договоры на ремонт еще 60 квартир на сумму 326 231 евро. Кроме того, с 2023 по 2026 год 481 407 евро было выделено на содержание общей собственности жилых домов, ремонты и меры энергоэффективности.
В то же время самоуправление подчеркивает, что социальная поддержка для жителей будет сохранена. Домохозяйствам с низкими доходами и впредь будут доступны жилищные пособия, которые помогают покрывать расходы на жилье.
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