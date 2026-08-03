«Если мыслить в национальных интересах, то, наверное, неплохо, когда крупные производители сотрудничают с местными компаниями. Но должен ли это быть именно Škoda или кто-то другой? Важно развивать промышленность, используя опыт Škoda, Stadler, CAF или других производителей», — сказала она.

По словам Иннусы, сегодня компанию больше интересует стоимость эксплуатации техники на протяжении всего жизненного цикла, доступность запасных частей и качество гарантийного обслуживания.