Отвечая на вопрос о том, почему чешская Škoda, заработавшая в Латвии сотни миллионов евро, не создала здесь производство или сервисный центр, Иннуса отметила, что влияние Rīgas satiksme на такие решения ограничено.
«Если мыслить в национальных интересах, то, наверное, неплохо, когда крупные производители сотрудничают с местными компаниями. Но должен ли это быть именно Škoda или кто-то другой? Важно развивать промышленность, используя опыт Škoda, Stadler, CAF или других производителей», — сказала она.
По словам Иннусы, сегодня компанию больше интересует стоимость эксплуатации техники на протяжении всего жизненного цикла, доступность запасных частей и качество гарантийного обслуживания.
Говоря о трамваях Škoda, которые уже много лет эксплуатируются в Риге, глава предприятия признала, что нынешняя модель оказалась не самой удачной.
«Эта конкретная модель уже исчерпала себя с точки зрения обслуживания. Да, она дорогая и не самая эффективная в эксплуатации. Поэтому при любых будущих закупках мы будем уделять гораздо больше внимания простоте обслуживания и ремонта», — отметила Иннуса.
По ее словам, новые требования будут предусматривать более доступные запчасти и менее сложные инженерные решения.
«Эта модель больше не производится и не поддерживается производителем, поэтому обсуждать ее уже не имеет особого смысла. Но эксплуатировать имеющиеся трамваи мы будем до последнего дня. Нам нужны трамваи, отказаться от них мы не можем», — подчеркнула она.
Комментируя идею отдавать предпочтение латвийским производителям, Иннуса назвала ее интересной, но напомнила, что действующий Закон о государственных закупках не позволяет ограничивать конкуренцию.
«Покажите мне в законе о закупках норму, которая позволяет отдавать предпочтение местным производителям. Пока такого правового механизма нет. Если государство хочет поддерживать отечественных производителей, вместе с политическим решением должны быть приняты и соответствующие правовые изменения», — сказала глава Rīgas satiksme.
На вопрос о возможности закупать новые трамваи по модели государственно-частного партнерства (ГЧП) Иннуса ответила, что предприятие уже изучает такой вариант.
«Мы рассматриваем такую возможность. Скорее всего, она будет связана не только с закупкой трамваев, но и с развитием инфраструктуры. Для трамвайной системы государственно-частное партнерство может быть особенно эффективным, поскольку срок эксплуатации трамваев превышает 30 лет и позволяет просчитать долгосрочные выгоды и затраты», — отметила она.
При этом, по словам Иннусы, пока подобных проектов в Латвии нет, однако реализовать такую модель вполне возможно.
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