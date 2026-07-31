По его словам, украинский самолёт не мог войти в воздушное пространство Польши. Кроме того, существовал риск, что польские F-16 воспримут его как угрозу и откроют огонь.
«Ему не удалось её сбить, за 20 секунд до границы он развернулся», — рассказал Томчик.
В ту ночь Россия выпустила около 70 ракет, из которых примерно 20 летели в направлении Польши. Большинство из них украинские силы сбили ещё над территорией Украины.
«Стоит также добавить, что эти ракеты в подавляющем большинстве были сбиты Украиной над территорией Украины, которая, очевидно, взяла на себя всю тяжесть удара», — отметил польский чиновник.
Томчик не исключил ни случайного, ни преднамеренного запуска ракеты в сторону Польши. По его словам, больше ответов могут дать результаты разведки и расследования в ближайшие недели.
В Польше продолжается экспертиза обломков упавшей ракеты. В расследовании также участвует украинский специалист. Премьер-министр Дональд Туск ранее заявил, что оснований считать Польшу непосредственной целью удара пока нет.
Подпишитесь на главное за день
Telegram-канал PRESS.LV — срочные новости и эксклюзивы.
Будьте первым, кто прокомментирует
Для участия в обсуждении нужен аккаунт PRESS.LV.