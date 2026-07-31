«Стоит также добавить, что эти ракеты в подавляющем большинстве были сбиты Украиной над территорией Украины, которая, очевидно, взяла на себя всю тяжесть удара», — отметил польский чиновник.

Томчик не исключил ни случайного, ни преднамеренного запуска ракеты в сторону Польши. По его словам, больше ответов могут дать результаты разведки и расследования в ближайшие недели.

В Польше продолжается экспертиза обломков упавшей ракеты. В расследовании также участвует украинский специалист. Премьер-министр Дональд Туск ранее заявил, что оснований считать Польшу непосредственной целью удара пока нет.