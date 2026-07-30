«Внимание! Призываю жителей Латвии отказаться от планов поездки в Белоруссию или вернуться обратно, если вы уже находитесь там. В условиях развязанной Белоруссией гибридной миграционной войны безопасное передвижение между странами может стать затруднительным.

Дополнительно информирую, что Эстония — друг Латвии. После нашей встречи на прошлой неделе министр внутренних дел Эстонии И. Таро сообщил мне, что Эстония направляет дополнительных пограничников для усиления охраны внешней границы Латвии», — написал Домбрава.