Учитывая ситуацию на латвийско-белорусской границе, а также возможные непредсказуемые риски для граждан Латвии, жителей призывают тщательно оценивать необходимость пересечения границы и не ездить в Белоруссию без крайней необходимости.
«Внимание! Призываю жителей Латвии отказаться от планов поездки в Белоруссию или вернуться обратно, если вы уже находитесь там. В условиях развязанной Белоруссией гибридной миграционной войны безопасное передвижение между странами может стать затруднительным.
Дополнительно информирую, что Эстония — друг Латвии. После нашей встречи на прошлой неделе министр внутренних дел Эстонии И. Таро сообщил мне, что Эстония направляет дополнительных пограничников для усиления охраны внешней границы Латвии», — написал Домбрава.
Министр отметил, что организованный белорусским режимом миграционный поток является элементом гибридной войны, и для его сдерживания необходимо продолжать укреплять потенциал Государственной пограничной охраны.
По словам Домбравы, миграционное давление со стороны Белоруссии создает серьезные проблемы для учреждений системы внутренних дел. Когда центры размещения просителей убежища переполнены, требуются дополнительные ресурсы для размещения людей, а также поиска переводчиков и других специалистов. Это создает значительную нагрузку не только на Государственную пограничную охрану, но и на Государственную полицию, Управление по делам гражданства и миграции, а также центры размещения мигрантов.
С 10 августа 2021 года по 30 июля 2026 года латвийские службы, участвующие в охране государственной границы, предотвратили 49 620 попыток незаконного пересечения латвийско-белорусской границы гражданами третьих стран.
В 2023 году было предотвращено 13 863 таких попытки, в 2024 году — 5388, в 2025 году — 12 046, а с начала 2026 года — уже 8992 (по данным на 30 июля 2026 года).
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