Майорс признал, что объявление об отмене концерта было довольно лаконичным, поскольку все обстоятельства нельзя было сразу быстро и точно изложить. До сих пор остается много неясностей, например, в чем была проблема — в самих конструкциях сцены или в их неправильном монтаже. Для выяснения причин будут проведены различные экспертизы.

Представитель организаторов мероприятия сообщил телевидению, что за прошедшие сутки вся техника артиста была благополучно демонтирована, чтобы следующий концерт Pitbull в Литве мог состояться без помех. «Это была очень большая работа, так как для ее выполнения было привлечено очень много различных технических ресурсов, а также эксперты», — пояснил Майорс.