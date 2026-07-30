Он пояснил, что об этих обстоятельствах организаторам концерта стало известно всего за несколько часов до объявления о его отмене. Таким образом, обладатели билетов были проинформированы о сложившейся ситуации как можно скорее.
Майорс признал, что объявление об отмене концерта было довольно лаконичным, поскольку все обстоятельства нельзя было сразу быстро и точно изложить. До сих пор остается много неясностей, например, в чем была проблема — в самих конструкциях сцены или в их неправильном монтаже. Для выяснения причин будут проведены различные экспертизы.
Представитель организаторов мероприятия сообщил телевидению, что за прошедшие сутки вся техника артиста была благополучно демонтирована, чтобы следующий концерт Pitbull в Литве мог состояться без помех. «Это была очень большая работа, так как для ее выполнения было привлечено очень много различных технических ресурсов, а также эксперты», — пояснил Майорс.
На вопрос, нельзя ли было успеть устранить обнаруженные технические проблемы со сценой до начала запланированного концерта, он ответил, что это обязательно было бы сделано, если бы такая возможность существовала.
Майорс неоднократно подчеркивал, что организаторы концерта приняли профессиональное и ответственное решение, соблюдая очень строгие международные правила, чтобы все было максимально безопасно, поэтому случившееся не должно подорвать репутацию организаторов и возможности дальнейшего сотрудничества с артистами мирового уровня. В то же время он признал, что решение было дорогим и очень тяжелым.
Как сообщалось, во вторник вечером было объявлено, что запланированный на среду на Большой эстраде Межапарка концерт американского рэпера Pitbull отменяется.
Организаторы пообещали, что информация о дальнейших действиях будет отправлена владельцам билетов по электронной почте.
Центр защиты прав потребителей пояснил, что потребители имеют право получить обратно деньги за отмененный концерт.
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