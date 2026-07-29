Всего за несколько дней до трагедии Аманда вместе с дочерьми вернулась из поездки в Китай.

Экспертиза показала, что все восемь членов семьи погибли от огнестрельных ранений. Смерть женщины и детей была признана убийством, смерть мужчины — самоубийством. Следователи считают, что после стрельбы огонь намеренно подожгли сразу в нескольких местах дома.