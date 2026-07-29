В доме нашли тела 47-летнего Кристофера Каролкевича, его 39-летней жены Аманды и шестерых детей в возрасте от пяти до пятнадцати лет. Среди погибших были четыре родных сына пары и две девочки, которых супруги усыновили в Китае ещё младенцами.
Всего за несколько дней до трагедии Аманда вместе с дочерьми вернулась из поездки в Китай.
Экспертиза показала, что все восемь членов семьи погибли от огнестрельных ранений. Смерть женщины и детей была признана убийством, смерть мужчины — самоубийством. Следователи считают, что после стрельбы огонь намеренно подожгли сразу в нескольких местах дома.
Не выжили и домашние животные семьи. Они погибли от дыма и огня.
Позднее выяснилась ещё одна деталь. Глава семьи до недавнего времени занимал должность вице-президента по продажам и маркетингу в Американской кардиологической ассоциации и работал удалённо. Его трудовые отношения с организацией прекратились в начале июля.
Знакомые семьи утверждают, что мужчина был уволен всего за несколько недель до трагедии. Однако полиция пока не заявляла, что потеря работы стала причиной произошедшего.
Аманду Каролкевич в городе знали как учительницу на замену. Коллеги вспоминали, что она особенно внимательно относилась к детям, которым было тяжело, и всегда старалась помочь им пережить плохой день.
В одном из опубликованных ранее отзывов говорилось, что женщина вкладывала в работу всё сердце и делала школу лучше.
Через несколько месяцев эти слова стали звучать совсем иначе.
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