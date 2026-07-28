На следующий день всё повторилось.
Стоило ей подняться и немного пройти, как верхнюю часть тела снова будто сжимало. Джули работает координатором нейрохирургического отделения в больнице. На стенах вокруг неё годами висели плакаты с признаками инсульта и проблем с сердцем. Она знала их почти наизусть, но происходящее с собой не узнала.
Коллега-медсестра заметила, что женщина остановилась в коридоре и ждёт, пока неприятное ощущение пройдёт. Джули рассказала о странной тяжести в груди и шее.
«Лучше сходи в приёмное отделение. Никогда не знаешь наверняка», — посоветовала медсестра.
Джули была уверена, что просто потянула мышцу. Однако всё же послушалась коллегу. Позже она скажет, что обязана ей жизнью.
В больнице женщине сделали электрокардиограмму и проверили уровень тропонина, который обычно повышается при повреждении сердечной мышцы. Оба исследования не показали ничего тревожного.
Джули отправили домой с препаратами от давления и холестерина.
Но на следующее утро странное сжатие не исчезло. Женщина сама позвонила кардиологу. Врач проверил её сосуды при помощи катетера и обнаружил закупорки сразу в двух коронарных артериях.
Одна из них находилась в крупнейшей артерии сердца. Подобное поражение может привести к инфаркту, который неофициально называют «вдоводелом» из-за высокой смертности.
Состояние оказалось настолько серьёзным, что врачи обсуждали операцию шунтирования. К счастью, удалось установить стент.
Позже Джули сообщили, что она, вероятно, уже перенесла сердечный приступ и без помощи могла столкнуться с новым.
Женщина была потрясена. Она работала в медицине, знала классические признаки инфаркта и каждый день находилась рядом с врачами. Но у неё не было той мучительной боли в груди, которую обычно показывают в кино.
У женщин опасность нередко проявляется иначе.
Давление или боль могут ощущаться не только в центре груди, но и в нижней части грудной клетки, верхней части живота, спине, шее или челюсти. Возможны тошнота, рвота, обморок, одышка, расстройство пищеварения и внезапная сильная усталость.
При этом выраженной боли в груди иногда вообще нет.
Сердце и желудок связаны общими нервными путями, поэтому проблемы с сердцем могут маскироваться под изжогу, тошноту или обычное несварение. Женщина решает, что съела что-то не то, переутомилась или просто нервничает, хотя организм уже подаёт тревожный сигнал.
Ещё одним предупреждением может стать внезапное снижение выносливости. Например, человек ещё неделю назад спокойно поднимался по двум лестничным пролётам, а сегодня с трудом преодолевает один.
Специалисты также советуют учитывать давление во время беременности, приём гормональных препаратов, контрацептивов и изменения после менопаузы.
Для оценки риска иногда недостаточно обычных анализов на сахар, холестерин и давление. Дополнительную картину могут дать показатели воспаления, липопротеин(a), аполипопротеин B и исследование кальция в коронарных артериях.
Существует мнение, что до менопаузы женщина почти защищена от сердечных болезней. Врачи предупреждают, что это опасное заблуждение. Риск действительно увеличивается после снижения уровня эстрогена, но серьёзные заболевания сердца могут появиться в любом возрасте.
Джули спасло не знание плакатов на больничных стенах. Её спасло то, что одна медсестра заметила: с коллегой происходит что-то непривычное.
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