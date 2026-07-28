Стоило ей подняться и немного пройти, как верхнюю часть тела снова будто сжимало. Джули работает координатором нейрохирургического отделения в больнице. На стенах вокруг неё годами висели плакаты с признаками инсульта и проблем с сердцем. Она знала их почти наизусть, но происходящее с собой не узнала.

Коллега-медсестра заметила, что женщина остановилась в коридоре и ждёт, пока неприятное ощущение пройдёт. Джули рассказала о странной тяжести в груди и шее.