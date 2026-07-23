Продавщица рассказала журналистам, что самостоятельно расписывает деревянные фигурки и не видит ничего предосудительного в их продаже.

Опрос жителей Риги показал, что мнения по этому вопросу разделились. Однако большинство опрошенных считают, что матрешки не должны продаваться в Латвии как местный сувенир.