Как сообщает программа «Bez Tabu», сувениры продаются всего в нескольких шагах от церкви Святого Петра. При этом цены на матрешки не указаны — продавец называет их каждому покупателю индивидуально.
Продавщица рассказала журналистам, что самостоятельно расписывает деревянные фигурки и не видит ничего предосудительного в их продаже.
Опрос жителей Риги показал, что мнения по этому вопросу разделились. Однако большинство опрошенных считают, что матрешки не должны продаваться в Латвии как местный сувенир.
С критикой продажи таких сувениров выступила и фольклорист Зелма Скабене. Она отметила, что матрешки, продающиеся в Старой Риге, не имеют отношения к японской культуре, как утверждала продавец, а являются частью славянской культурной традиции.
Представитель Рижской думы Марис Вилемсонс отметил, что на улицах Риги нет ограничений на торговлю матрешками. Самоуправление может запретить торговлю таким товаром на территории принадлежащего им имущества (как это хотел сделать Ратниекс на Центральном рынке), но на улицах — у торговцев свобода действий.
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